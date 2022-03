Misano, rogo in un locale del lungomare. Dai racconti del titolare si sospetta il dolo

Cronaca

Misano Adriatico

| 15:14 - 21 Marzo 2022

Incendio al ristorante "Moi" di Misano.

Un incendio nella notte ha interessato il ristorante “Moi” di Misano Adriatico. I vigili del Fuoco, allertati verso le 23, sono giunti sul posto, in via Litoranea nord, al civico 44, e hanno lavorato fino alle 12 e 30 di questa mattina per aver ragione delle fiamme, con tre mezzi e sette unità operative. Il ristorante è un locale stagionale, era quindi chiuso in questo periodo. Le fiamme hanno interessato l’interno e hanno strutto materiali d’arredo, piante, fiori e un condizionatore. Da quanto è emerso il quadro elettrico era staccato, in ragione del fatto che il locale non aveva ancora aperto i battenti: lo ha assicurato anche lo stesso proprietario che, proprio venerdì scorso, era passato di lì e lo aveva lasciato spento. Sempre lo stesso ha affermato che, non più tardi di un paio di settimane fa, in un altro suo locale era scoppiato un incendio. Per questo motivo non si esclude la natura dolosa. Sui fatti indagano i carabinieri di Riccione, presenti sul posto.