Giardini d'Autore ha accolto 15mila persone, conclusa l'edizione 2022

Attualità

Rimini

| 13:38 - 21 Marzo 2022

Giardini d'Autore.

15.000 presenze, 680 bambini delle scuole di Rimini per i laboratori “Imparare dalla Natura: la fattoria urbana”, altri 3.500 bambini lungo il parco, 100 espositori con collezioni botaniche, artigiani e designers provenienti da varie regioni d’Italia e dall’estero.



Con questi numeri si è conclusa ieri, domenica 20 marzo, l’edizione primaverile di Giardini d’Autore. Un weekend che è stato anche una scommessa, decisamente vinta.



“Tornare alla normalità dopo due anni non era facile, ma ero convinta che fosse la strada giusta” ha dichiarato Silvia Montanari, ideatrice e organizzatrice dell’evento giunto alla sua 24esima edizione, che ha proseguito “Siamo partiti da una frase ‘se si segue La natura non si sbaglierà mai’ e noi abbiamo seguito la natura. Ci siamo fatti guidare dalle sue regole, dalla sua bellezza e lei ci ha premiati”



Per l’intero weekend, da venerdì 18 marzo giorno d’apertura, è stata celebrata la primavera di Rimini che inizia puntuale con Giardini d’autore e tutti i protagonisti che ogni anno contribuiscono a rendere unico questo appuntamento.



Alla Piazza sull’Acqua, Ponte di Tiberio, Borgo San Giuliano, si sono susseguiti tantissimi appuntamenti tra le aree tematiche che da sempre caratterizzano Giardini d’Autore: la Piazza Giardino con la selezione di piante e rarità botaniche, la Giardini Farm Market con i produttori agricoli e il Wine Bar dedicato ai vini e al cibo d’eccellenza, la Scuola a Cielo Aperto pensato per i più piccoli, il Giardino delle Meraviglie con artigiani e designers, Salotto Kapperi con lo spazio talk e l’elegante bistrot La Terrazza sull’Acqua.



“Se Giardini d’Autore è stato un successo è perché dietro a questi tre giorni c’è un grande progetto che mette la natura al centro e noi dalla natura possiamo solo continuare ad imparare e a farci stupire. Il nostro ringraziamento più grande va a tutte le persone che hanno voluto, in questi tre giorni, viaggiare con noi in un luogo unico, la Piazza sull’acqua che ogni volta diventa la cornice perfetta per questo weekend fuori porta” ha concluso Silvia, cha da oggi è già al lavoro per la prossima edizione in programma per settembre in concomitanza con l’autunno e per lo speciale “Le fioriture di maggio tra rose e peonie”.