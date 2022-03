No alle mafie, corteo di studenti in centro a Rimini

Attualità

I nomi delle vittime scanditi in piazza. Alcune centinaia di giovani in marcia con i cartelli che hanno realizzato per dire No alle mafie. La Settimana della legalità di Rimini comincia con una marcia in occasione della 27ma Giornata in ricordo delle vittime della criminalità organizzata. Protagonisti gli studenti. Molti i cartelli realizzati dai ragazzi, tra cui uno dal titolo "crimini orribili della mafia" che ricapitola le attività illecite commesse dalle mafie nella Riviera romagnola: "giochi d'azzardo, prostituzione, omicidi, estorsione". Un altro recita "La mafia uccide… il silenzio pure", e riporta la mappature delle associazioni mafiose in Italia. A guidare il corteo di autorità e studenti, la Banda Giovanile Città di Rimini. "La cultura della legalità che vogliamo diffondere parte dalle scuole", dice a margine dell'evento l'assessore alla Legalità del Comune di Rimini Francesco Bragagni. Quello della provincia di Rimini "è un territorio di grandi opportunità a livello internazionale, e questo fa sì che sia un territorio di grande interesse" anche per le mafie, sottolinea Filippo Giorgetti, sindaco di Bellaria-Igea Marina, comune da tempo impegnato in iniziative a favore della legalità. "Sviluppare gli anticorpi", prosegue, "è la risposta principale, proattiva e migliore che possiamo dare alla lotta alla criminalità organizzata". È da cinque anni che gli studenti dell'Istituto Einaudi-Molari lavorano su questi temi e hanno fatto diversi viaggi a Palermo sulle orme di Falcone e Borsellino. Ai presenti alla marcia distribuiscono delle cartoline da loro realizzate che raccontano la storia delle vittime di mafia. A questo marcia partecipano "con la motivazione di esserci, di far capire siamo una scuola viva e che vogliamo rappresentare il nostro dissenso a tutte le mafie", spiega la docente Daniela Gravina. Per tutta la settimana, l'Osservatorio sulla criminalità organizzata della provincia di Rimini ha organizzato, insieme a Libera ai Comuni, varie eventi di sensibilizzazione.