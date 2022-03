Rimini: hotel sfratta madri e bimbi ucraini poi "dietrofront"

Attualità

Rimini

| 12:20 - 21 Marzo 2022

Profughi accolti a Rimini, foto Ansa.

L'albergo di Rivazzurra di Rimini che li ha ospitati per poco più di una settimana li ha 'messi alla porta'. Poi, dopo poche ore, complice un conciliabolo con Questura e Prefettura, la 'marcia indietro' e il rientro in hotel. Sono stati momenti difficili - come riporta la stampa locale riminese oggi in edicola - per sette madri e otto bambini fuggiti dall'Ucraina e accolti, nei giorni scorsi, da una delle tante strutture della Riviera Romagnola. I gestori dell'hotel, protagonisti dello 'sfratto', avevano chiesto a mamme e bimbi, dopo giorni di accoglienza gratuita, di andare a registrarsi in Questura per potere accedere a tamponi e Green pass e rientrare, così, nei contratti previsti per essere accolti dalle strutture alberghiere con relativo pagamento da parte dello Stato agli albergatori ospitanti. Una cosa non semplice, la registrazione, viste le lunghe file e le lunghe attese per evadere la richiesta, da parte delle istituzioni, a causa dell'arrivo di tanti profughi dal Paese dell'Est. Da qui la 'forzatura' dei gestori dell'albergo e il successivo intervento di Questura e Prefettura che ha permesso al gruppo di fare il tampone e, oggi, di essere registrato in modo da rientrare nelle assegnazione delle camere. A seguito del dialogo tra gli albergatori e Questura e Prefettura, all'ora di pranzo i profughi sono tornati nelle loro camere in attesa di una sistemazione che potrebbe anche essere lo stesso hotel dove sono giunti al loro arrivo dall'Ucraina. Sulla vicenda, salita agli onori delle cronache locali, si è espressa oggi, con una nota, l'associazione 'Riviera Sicura', realtà che raggruppa 250 strutture ricettive e stabilimenti balneari della Riviera Romagnola particolarmente coinvolta nell'accoglienza. "Siamo venuti a conoscenza - osserva il presidente dell'associazione, Giosuè Salomone, - che un hotel riminese, in nessun modo collegato a noi, nella giornata di ieri ha messo alla porta donne e bambini senza nemmeno che si fosse prima trovata un'altra sistemazione. Conviviamo ogni giorno con le difficoltà legate ad una accoglienza in forma gratuita - aggiunge - ma l'aspetto umano e morale non può essere prevaricato da quello economico. E' un fatto grave. Non si possono mettere alla porta donne e bambini. Occorre vigilare - conclude - affinché questi episodi non si ripetano o non se ne verifichino di più gravi".