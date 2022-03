Montescudo Montecolombo finanziata la messa in sicurezza della scuola di Croce

Attualità

Montescudo-Montecolombo

| 12:18 - 21 Marzo 2022

La scuola elementare di Croce.

Edilizia scolastica, la giunta regionale ha approvato il finanziamento di 46 progetti. Il Comune di Montescudo-Montecolombo è tra i destinatari e riceverà 225.000 euro per la messa in sicurezza sismica della scuola elementare di Croce. Un edificio che ospita 84 alunni su sei classi. Gli altri due interventi finanziati in provincia di Rimini sono a Cattolica e Novafeltria. I finanziamenti riguardano lavori di prevenzione antisismica, adeguamento impianti, efficientamento energetico e costruzione di nuove strutture. “Per la nostra Comunità, l’intervento ha un grande significato ed è un segnale positivo di attenzione della Regione Emilia Romagna verso il nostro territorio.”