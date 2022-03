Basket B, Roseto fermata dal covid. Punti d'oro per Cesena, colpo di Faenza. Il punto

Sport

Rimini

| 11:55 - 21 Marzo 2022

Il Covid ferma la regina di Coppa Italia. Roseto non è scesa in campo nella 23esima giornata in quanto molti dei suoi atleti sono stati colpiti dal Coronavirus, situazione che ha portato al rinvio della partita con Jesi. Nei prossimi giorni verrà fissata la data del recupero.

Aggancia momentaneamente la vetta la RBR Rimini (Saccaggi 22) aggiudicatasi 72-60 il derby contro Imola (Vigori 19), confermando l’ottimo momento di forma. Alle sue spalle non perdono terreno le due formazioni di Rieti. La NPC (Tiberti 17) travolge 78-47 Civitanova Marche (Musci 14) e anche la Real Sebastiani (Contento 14) non ha problemi con Montegranaro (Montanari 18) battuta 83-53. Sempre in chiave play off, Ozzano (Chiappelli 21) conquista punti preziosi contro Senigallia (Giacomini 20) superata 88-85.

Colpi esterni dei Raggisolaris e della Luiss Roma. I faentini (Aromando 25) passano 68-61 a Teramo (Cucco 14), mentre i laziali (Legnini 23) sbancano 69-56 Ancona (Centanni 15).

Successo d’oro per Cesena (Moretti 31) che davanti al pubblico amico supera 87-67 Giulianova (Milani 17)

Classifica: Roseto* e Rimini 36; Npc Rieti 34; Real Sebastiani Rieti 32; Ancona 30; Senigallia, Imola e Ozzano 28; Cesena 22; Raggisolaris, Teramo e Luiss Roma 20; Jesi (-1)* 15; Giulianova e Civitanova Marche 6; Montegranaro 4.

* una partita in meno

Prossimo turno: Sabato: Luiss Roma – Real Sebastiani Rieti. Domenica: Montegranaro – Raggisolaris; Jesi – Ozzano; Senigallia – Cesena; Imola – Teramo; Npc Rieti – Ancona; Roseto – Civitanova Marche; Giulianova – Rimini.