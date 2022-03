Giornata Mondiale dell'Acqua, oltre 5mila km di reti idriche in provincia di Rimini

Attualità

Rimini

| 11:52 - 21 Marzo 2022

I 3,6 milioni di cittadini serviti dal Gruppo Hera per il servizio idrico integrato possono contare su un'acqua di valore, buona e sicura, anche da bere. La multiutility aderisce anche quest'anno alla Giornata Mondiale dell'Acqua, istituita dalle Nazioni Unite e dedicata quest'anno al sottosuolo e all'importanza del lavoro di potabilizzazione della risorsa idrica. Un'occasione per ricordare che scegliere di bere l'acqua del rubinetto è un'abitudine virtuosa che favorisce il benessere del Pianeta.

Il Gruppo Hera, del resto, ha maturato un'esperienza ventennale nella gestione efficiente, sostenibile e trasparente di questo bene prezioso, che rende potabile per le comunità locali di quasi 230 comuni italiani. Un impegno che vede in prima linea i professionisti dell'azienda, che si svolge con l'utilizzo delle migliori tecnologie e in strutture all'avanguardia, nel rispetto delle migliori pratiche di sostenibilità ed economia circolare, ma soprattutto con l'obiettivo di coltivare il rapporto di fiducia con le comunità locali. E questo è possibile solo con continuità del servizio e dialogo continuo. Senza dimenticare che, oltre a essere buona, l'acqua del rubinetto è anche economica e sostenibile, perché bevendola si risparmia (fino a 460 euro all'anno per una famiglia di tre persone) e si evitano consumo e trasporto di tonnellate di bottiglie spesso in plastica.

Come arriva l'acqua potabile nelle nostre case e dove va a finire?

Ogni giorno apriamo i rubinetti per un totale di 200 litri d'acqua. Ma come arriva a casa nostra? È un percorso che spesso inizia nelle falde dei territori serviti e che, successivamente al prelievo e alla potabilizzazione, prosegue nelle reti degli acquedotti fino ai punti di consegna agli utenti: parliamo di oltre 35 mila km, lunghe quasi quanto un giro intorno al globo, di cui 5.500 km nella provincia di Rimini (3.000 km reti acqua + 2.500 km reti fognarie). Così l'acqua arriva nelle nostre abitazioni, dove la utilizziamo per tantissime attività. E poi, attraverso quasi 19mila km di reti fognarie e appositi impianti, viene depurata e restituita all'ambiente. Lungo tutto questo percorso c'è il lavoro incessante della multiutility, 24 ore su 24, negli impianti, nei laboratori e nei centri all'avanguardia come il polo tecnologico di telecontrollo, anche per tutelare il più possibile il valore di ogni goccia di questa preziosa risorsa locale perché non vada sprecata.