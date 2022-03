Calcio giovanile, Gabicce Gradara: tre vittorie ed un pareggio nel week end

Sport

Gabicce Mare

| 11:39 - 21 Marzo 2022

La squadra Giovanissimi 2007 del Gabicce Gradara.

Un ottimo week end con tre vittorie ed un pareggio per le squadre giovanili del Gabicce Gradara.

JUNIORES

Gabicce Gradara – Mondofo Marotta 2-2

Pareggio per 2-2 in una partita da due volti. La squadra di Bartolini crea in avvio alcune occasioni e va in gol al 20' con D'Angeli che risolve in mischia su azione di angolo; al 26' il portiere Francolini devia abilmente sopra la traversa una punizione insidiosa e sull'altro fronte è Magi Andrea (2002) a centrare il legno a portiere battuto. Nella ripresa il raddoppio della squadra di casa su autorete. Al 29' Francolini devia in angolo un tiro destinato all'incrocio. Al 24' la svolta del match: il Gabicce Gradara resta in dieci per l'infortunio di Gaddoni (cambi esauriti) e l'avversario ne approfitta per alzare il baricentro: al 36' accorcia le distanze in mischia in area e nel recupero arriva di testa la rete del 2-2.

Prossimo turno trasferta ad Urbania domenica alle ore 15.30.

GABICCE GRADARA: Francolini, Granci (1' st. Della Chiara), Mancini (1' st. Finotti), Ugoccioni, Magi Alberto, Cecchini, Morini (1' st. Gaddoni), Magi Andrea (2004), Ferretti (24' st. Simoncelli), D'Angeli (13' st. Fuzzi), Magi Andrea (2002). A disp. Casali. All. Bartolini.

ALLIEVI

Gabicce Gradara – Valfoglia 2-0

Ottima prestazione della formazione di mister Magi che sul proprio campo piega 2-0 l'ostica formazione del Valfoglia. La squadra ospite si fa pericolosa nei primi minuti con Simoncini che da favorevole posizione tira alto. Il Gabicce Gradara nella prima mezz'ora risponde con Morini e due volte Simoncelli i cui tiri impegnano severamente il portiere avversario Sarlo. Al 31' Simoncelli serve in profondità Fuzzi il cui tiro in area colpisce il palo. Poco dopo Finotti con una grande azione personale si beve mezza difesa, ma Sarlo è bravo a deviare la palla in angolo. Sullo spiovente, Bacchini impatta la palla a colpo sicuro che va alta. Prima dello scadere Morini ci prova di nuovo dalla distanza.

Nel secondo tempo, la squadra locale sfiora il gol con Gaggi e Finotti. Il forcing del Gabicce Gradara si concretizza al 64': Simoncelli conquista palla, dribbla la difesa e a tu per tu con il portiere non sbaglia: 1-0. Finotti di testa manda la palla di poco alta sulla traversa. E ancora, al 79' il subentrato Gaggi semina scompiglio in area avversaria e solo una deviazione gli nega la gioia del gol. All' 85' Simoncelli si procura il calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso Simoncelli realizza la doppietta personale: 2-0. Il Valfoglia non ci sta e in pochi minuti crea due occasioni per cercare di accorciare le distanze: prima con Dieghi che colpisce il palo e poi su punizione con Simoncini, ma sulla strada trova Nobile che respinge.

Il Gabicce Gradara disputerà il prossimo incontro in trasferta, domenica alle ore 9,30 contro l'Arzilla.

GABICCE GRADARA: Francolini (1' s.t. Nobile), Della Chiara (34 ' s.t. Andreani ), Mancini, Semprini, Morini , Petese (37 ' s.t. Fronzoni), Finotti, Simoncelli (39' s.t. Giangregorio), Fuzzi (10 ' s.t.Moutatahhir) Battistelli (1 ' s.t. Gaggi), Bacchini. A disp.: Franca. All. Alessandro Magi

GIOVANISSIMI 2007

LMV Urbino- Gabicce Gradara 2-4

Il GabicceGradara è corsaro ad Urbino. Parte subito forte pressando l'avversario, facendo girare palla molto bene e con ottimi fraseggi. Al 2' tiro appena dentro l'area di Della Costanza e il portiere para. Al 12' punizione guadagnata sulla trequarti , Magi Samuele scodella in mezzo all'area per la testa di Bergamini che sfrutta una incertezza del portiere: 0-1. Al 15' è Mboup ad essere pericoloso sempre di testa su punizione, al 21’ Bergamini in area impegna il portiere dopo essersi liberato di forza di un paio di avversari. Al 22' con una bella azione arriva al limite dell'area Magi Filippo che con un bel tiro a scavalcare il portiere realizza lo 0-2. Al 30' su una bella ripartenza dalla propria metà campo Bergamini arriva a due metri dell'area grande e con un pallonetto segna lo 0-3 su cui si chiude la frazione ben giocata.

In avvio di ripresa su un calcio d'angolo l’Urbino di testa accorcia le distanze. Al 21' su cross di Magi Samuele, Bergamini davanti al portiere manda di un soffio a lato , al 23' capolavoro di Magi Samuele che salta due uomini e il terzo con un sombrero, ma il suo tiro è debole e il portiere para. Al 24' su una punizione, in area svetta di testa Rossi Manuel che da posizione angolata la rimette al centro area a favore di Bergamini per l’1-4. Al 30' l' Urbino realizza il 2-4 finale con un tap in vincente.

Prossima partita al Magi contro l’Urbania domenica ore 10.30

GABICCE GRADARA: Ricci, Mboup (17' st. Pontellini), Boccalini, Gaudenzi, Pataracchia, Del Bene (17'st Rossi Giacomo), Della Costanza (1'st. Rossi Manuel), Magi Filippo, Bergamini (25'st. Cipelli), Magi Samuele, Sarli (12'st. Buccino). Al. Campanelli.

GIOVANISSIMI 2008

Vis Pesaro - Gabicce Gradara 1-2

Dopo una settimana complicata a causa di allenamenti a ranghi assai ridotti, colpo in trasferta per la squadra di Gaudenzi rimaneggiata per le assenze di dodici giocatori del gruppo di venti tanto che in porta è stato schierato un giocatore abitualmente utilizzato in altri ruoli. Il campo gibboso non ha aiutato gli ospiti abituati a lavorare sul sintetico per cui ne è uscita una partita che dal lato tecnico non ha offerto molti spunti, con un fraseggio complicato e la palla che si controllava a fatica. Ne ha tratto vantaggio la Vis Pesaro in vantaggio al 20' in mischia su azione d'angolo. Nella ripresa con convinzione il Gabicce Gradara ha pareggiato al 20' con Fray con un missile da fuori area dopo occasioni di Terenzi, Sarli e Rossini non andate a buon fine. Alla mezzora il raddoppio con Terenzi abile a fruttare in area un cross dalla fascia. “Un risultato che aiuta i ragazzi a crescere nell'autostima e li stimola a cercare la crescita attraverso l'allenamento” commenta mister Gaudenzi.

Prossima partita domenica alle ore 9 in trasferta contro il Villa San Martino.

GABICCE GRADARA: Sciuto, Luzzi, Bana (25' pt. Del Bene), Pataracchia (35' pt. Boccalini), Rossi E. (25' pt.Rossi G.), Ciro, Fray, Colombari, Andruccioli (30' pt. Sarli), Terenzi, Rossini. All. Gaudenzi.