Calcio, Luca Zingaretti torna in biancorosso, l'invito del d.g. del Rimini all'attore in diretta tv

| 10:47 - 21 Marzo 2022

Pronta la maglia per Luca Zingaretti.

Una bella sorpresa colorata di biancorosso per Luca Zingaretti in diretta su Rai 3 a Che tempo che fa. L'attore romano, in studio per parlare della sua carriera e per presentare la sua ultima fatica televisiva, ha ricevuto un invito del tutto speciale. Durante la chiacchierata con Fabio Fazio, Zingaretti ha parlato de "Il re" la serie su Bruno Testori, uscita recentemente su Sky Atlantic. Al termine dell'incontro è arrivato un videomessaggio speciale per l'attore da parte del d.g. del Rimini Calcio Franco Peroni. Nelle immagini Peroni ha in mano una maglia biancorossa con il nome Zingaretti e il numero 7 e invita l'attore a tornare ad indossare la casacca a scacchi. Zingaretti infatti all'età di 17 anni militò tra le file del Rimini Calcio. "Io ci vado" ha detto subito divertito l'attore. "Non sappiamo se farai ancora Montalbano però sappiamo che giochi" ha ribadito Fazio "Col Rimini sicuro, è un ritorno a casa". Ha concluso Zingaretti.