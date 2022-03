Monopattino 'parcheggiato' a Rivabella sotto ad un ponte in acqua. La segnalazione Per le segnalazioni via Whatsapp 347 8809485

Attualità Rimini | 10:22 - 21 Marzo 2022 La foto del nostro lettore. L'ennesimo monopattino "a bagno" a Rimini. Un nostro lettore ha inviato una segnalazione via Whatsapp al 347 8809485. Il mezzo si trova "parcheggiato" nei pressi del ponte del deviatore a Rivabella in via Coletti lato mare.









