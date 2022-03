Le figurine tra gioco e socializzazione: il romanzo della famiglia Panini in scena a Cattolica

Eventi

21 Marzo 2022

L'Associazione Rimbalzi Fuori campo torna a teatro poche settimane dopo l'evento dedicato ai giovani, questa volta con un tema più sociologico che sociale, legato al mondo dello sport. "L'album dei sogni, il romanzo della famiglia Panini". Durante la serata si discuterà e racconterà il mondo parallelo degli album di figurine che da sempre segue la storia del calcio italiano.

Già in precedenza, durante il Festival Nazionale della Cultura Sportiva 2016 Rimbalzi Fuori Campo aveva regalato album di figurine ai partecipanti, riaccendendo una passione che sia in passato come ancor oggi ha coinvolto e coinvolge ragazzini, e amanti del calcio in generale.

La riflessione sulle figurine come strumento di adulazione dei campioni sportivi, di socializzazione attraverso lo scambio e non in ultimo come parte integrante della storia italiana dell'editoria di cui è diventata protagonista nei decenni la famiglia Panini, verrà sviscerata da tre voci esperte ed autorevoli: il giornalista Giorgio Comaschi, l'ex calciatore Eraldo Pecci e il giornalista/scrittore Luigi Garlando. Garlando ha appena pubblicato infatti la sua ultima opera intitolata "L'album dei sogni" un romanzo storico e sociologico che racconta la storia della famiglia Panini.

Appuntamento questa sera, 21 marzo, al Teatro Snaporaz (Piazza Mercato, 15, Cattolica), con ingresso gratuito.

Obbligatorio Super Green Pass e mascherina FFP2