Come riconoscere un sito di gambling e scommesse sportive sicuro

08:49 - 21 Marzo 2022

Scommesse sportive.

Qualsiasi appassionato di gambling e scommesse sportive online saprà per certo quanto sia importante affidarsi a una società degna di fiducia. Valori quali l’onestà, la trasparenza e la buona fede stanno alla base di un rapporto tra le parti.



Ma le parole rischiano di apparire vuote, senza riscontri concreti nella realtà. Nessuno sbandiererà ai quattro venti eventuali cattive intenzioni. Dunque, compete al giocatore la responsabilità di verificarne la rispettabilità.



Per accertarsene esistono tutta una serie di fattori da vagliare. L’ideale è avere un quadro completo della situazione, senza lasciarsi ingannare dalla frenesia. Altrimenti, si rischia di incorrere in cocenti delusioni.



L’importanza della licenza per un sito di gambling e scommesse sportive sicuro



Il primo passo per stabilire se un’azienda svolge un corretto servizio è di controllare che disponga di licenza, italiana o internazionale. I casinò non AAMS sicuri non mancano, ognuno coperto dalla concessione rilasciata da Stati esteri quali Malta e Gibilterra. Tali enti supervisionano le attività e danno il benestare solo dietro precise garanzie. Lasciapassare espressamente comunicato sul sito ufficiale dell’allibratore. A piè di pagina della homepage è solitamente riportato il logo dell’organismo che ha conferito il nulla osta e un numero di licenza.



Disporre di una licenza serve in qualche modo a regolamentare il business del gambling e delle scommesse sportive. Ciò contempla i requisiti tecnici per la tecnologia e il software applicati da un operatore a distanza. È poi opportuno guardare il modo in cui sono gestiti i depositi e i prelievi. La sezione termini e condizioni è imprescindibile, poiché consente di avere fin dal principio un’idea dell’accordo che si stipula durante l’iscrizione.



Protezione dati



Per conformarsi agli standard, gli attori della filiera hanno l’onere di collaborare con un organismo super partes incaricato a gestire i reclami dei player. Ad esempio con eCogra, associazione riconosciuta nel mondo, avente il compito di stabilire se l’azienda ottemperi o meno ai vincoli statuiti per tale forma di offerta commerciale.



È altresì essenziale che i dati sensibili e finanziari siano adeguatamente protetti. Il primo indicatore da tener d’occhio consiste nel ricorso agli strumenti di crittografia. Si tratta della conversione da un formato leggibile in uno codificato, elaborabile solamente una volta decrittato. Esclusivamente la persona autorizzata deve avere modo di accedervi.



Crittografia



La tipologia più comune si chiama SSL, acronimo di Secure Sockets Layer, un protocollo altamente evoluto. Esso crea un collegamento tra il server e il browser. Pertanto, i dati immessi o trasferiti rimangono custoditi, lontani da intrusioni malevole. Una società che si è attivata in tal senso lo espliciterà chiaramente all’interno della propria piattaforma. In generale, la politica è una discriminante senza dubbio meritevole di essere analizzata.



Un sito sicuro include il celeberrimo contrassegno del lucchetto. In alternativa, può comparire la scritta “secure” nella barra degli indirizzi del browser o la dicitura https, invece di http.



Misura aggiuntive per un sito di gambling e scommesse sportive sicuro



In aggiunta, le realtà avanzate di gambling e scommesse sportive si avvalgono di server comprensivi di password, firewall e ulteriori software. Sono una precauzione aggiuntiva affinché i dati degli utenti rimangano protetti. Talvolta, lo stesso operatore fornisce delle istruzioni in merito, nei termini e condizioni o tramite il centro assistenza.



Il livello di salvaguardia si riflette sull’immagine proiettata all’esterno. Ecco perché numerose aziende hanno stretto sinergie con entità specializzate nel campo come VeriSign, McAfee o Thawte. Se così fosse il relativo logo sarebbe indicato a piè di pagina.



Infine, una compagnia di valore rende di dominio pubblico le modalità con cui gestisce, condivide e archivia i dati. Trasparenza e linguaggio chiaro aiutano a scongiurare fraintendimenti. L’informativa sulla privacy dovrebbe, inoltre, assicurare che i dati non saranno ceduti a terzi e spiegare come inoltrare la richiesta di disattivazione dell’account e della sua chiusura.