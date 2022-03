Atletica leggera: Coppa Sportissimo ad Ancona record sammarinese sui 600m

Sport

Repubblica San Marino

| 08:39 - 21 Marzo 2022

Il Gruppo Podistico Atletico San Marino.

Il 20 marzo è andata in scena al Palaindoor di Ancona la Coppa Sportissimo, manifestazione giovanile di notevole livello nazionale italiano e ultima gara indoor di atletica leggera giovanile. Il Gruppo Podistico Atletico San Marino era presente con 5 atleti che hanno saputo interpretare al meglio le proprie gare.

L’evento è iniziato con la gara di velocità sui 60m per la categoria ragazzi (12-13 anni) : Gaia Bernardi ottiene la migliore prestazione correndo in 9’’00, seguono Diletta Dimilta con 9’’83 e Matilde Giorgetti con 10’’00. Alain Podeschi corre in 8’’73.



Nel salto in alto, Gaia Bernardi si ferma a 1.15m, mentre Alain Podeschi e Matilde Giorgetti superano l’asticella a 1.20m.



Nelle categoria cadetti (14-15 anni), Matias Francini sale sul secondo gradino del podio nei 60m con il tempo di 7’’56.



La gara dei 600m viene condotta con maestria da Diletta Dimilta che si fa’ spazio nel folto gruppo delle concorrenti, vincendo la propria batteria e frantumando il record sammarinese di categoria con il tempo di 2’03’’13.



“L’esordio agonistico, per alcuni di loro, vuoi perché alla prima esperienza, vuoi per il lungo digiuno agonistico dovuto alla pandemia è stato molto buono. E’ la prova che come staff tecnico stiamo lavorando nella direzione giusta in completa sinergia e con l’aiuto delle rispettive famiglie degli atleti” commenta la coordinatrice della Scuola di Atletica Leggera del sodalizio sammarinese, Paola Carinato.