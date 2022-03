Camping Rimini e Riccione: 263 posti di lavoro con Club del Sole

Attualità

Riccione

| 08:32 - 21 Marzo 2022

Foto di repertorio.



Club del Sole, leader italiano del turismo all’aria aperta, annuncia una importante campagna di recruiting in vista della prossima stagione estiva, sostenuta da un altrettanto rilevante piano di formazione annuale. In totale le posizioni aperte sono 263, pari al 9% in più rispetto allo scorso anno, ed oltre 4.600 ore totali di formazione svolte nel 2021.



L’azienda, da sempre orientata al costante miglioramento della qualità dei servizi e alla fidelizzazione della clientela, considera le Risorse Umane un elemento centrale e strategico della sua organizzazione. Con questo profondo convincimento si impegna a sviluppare le capacità e le competenze di ciascun dipendente affinché l’energia e la creatività dei singoli trovi piena espressione nell’attività svolta.



Occupazione, formazione e sviluppo dei talenti individuali sono i 3 fattori che, innescati in sinergia, differenziano l’approccio aziendale di Club del Sole da qualsiasi altra realtà del comparto. Chi entra nella famiglia di Club del Sole trova un percorso di crescita e sviluppo professionale che, nel 2021, è stato scandito da oltre 4.600 ore totali di formazione e corsi erogati su tematiche quali salute e sicurezza, marketing e comunicazione, procedure di lavoro, formazione per dirigenti, informatica e sistemi gestionali. Questo a testimonianza della costante attenzione che Club del Sole presta alla crescita dei suoi dipendenti per metterli nelle migliori condizioni di sviluppare i loro specifici talenti, meriti e skill professionali.

Talenti che si manifestano e vengono incoraggiati fin da molto giovani in Club del Sole: oggi il Direttore di Struttura e lo Chef più giovani hanno solo 25 anni. Per loro e molti altri è appena iniziato un percorso professionale in un ambiente stimolante con importanti opportunità di formazione e crescita.



L’azienda è inoltre concretamente impegnata nella parità di genere con una diversity ben rappresentata da una quota importante di personale femminile a ricoprire ruoli in direzioni di dipartimenti, direzioni di struttura e coordinamenti commerciali.



Offrire ai suoi ospiti esperienze uniche ed emozioni memorabili è scritto nel Dna stesso di Club del Sole. Garantire una ristorazione di qualità, gestita internamente, è tra gli obiettivi principali dell’azienda; non a caso un numero così consistente di figure specializzate a vario livello sono una priorità per il leader italiano delle vacanze all’aria aperta.



Nello specifico, la selezione delle 263 posizioni aperte è finalizzata rispettivamente a 155 figure nell’area Food & Beverage tra Chef di cucina, Pizzaioli e loro Aiuto, Maitre, Addetti di sala, Responsabili e Addetti del bar, Responsabili e Addetti del market; 68 nell’area Accoglienza e Ricettiva tra Assistenti di Direzione, Addetti booking e reception, Addetti accoglienza e Assistenti Bagnini; 40 nell’area Servizi tra Manutentori, Giardinieri, Tuttofare e Addetti alle pulizie.