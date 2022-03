Violenta lite in discoteca si trasforma in rapina

Cronaca

Rimini

| 08:08 - 21 Marzo 2022

Un sabato sera da dimenticare per due ventenni riminesi che si trovavano in discoteca a Gabicce. Secondo quanto ricostruito i due avevano litigato con una coppia di stranieri, probabilmente di origine albanese. Per evitare problemi i riminesi sono andati via in auto scoprendo poi di essere inseguiti dai contendenti. L'auto degli stranieri li ha costretti a fermarsi ed è iniziato l'incubo per i due riminesi che sono stati picchiati violentemente con un cric. Sono stati anche rapinati di telefono e portafogli. Gli aggressori si sono poi dileguati e ai riminesi non è rimasto altro che andare in ospedale per farsi soccorrere. Sull'episodio indagano i Carabinieri di Gabicce.