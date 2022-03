Volley C femminile, Riccione al tie break cade in casa della Flamigni Sammartinese: 3-2

Sport

Riccione

| 00:43 - 21 Marzo 2022

Riccione dopo il turno di riposo riparte dalla trasferta di San Maritino in Strada, contro le locali della Flamigni Sammartinese, con la voglia di fare punti e consolidare il quinto posto. Invece festeggia la squadra di casa per 3-2 (17-25/17-25/25-10/25-9/15-5).

Le ragazze biancoblu si fermano sul più bello contro una mai doma Flamigni Sammartinese capace di incassare e rimanere a galla quando tutto sembrava perso. Finisce con una sconfitta al tie-break la ventunesima giornata della formazione riccionese, capace di portarsi avanti 2-0 contro le forlivesi, ma "colpevole" di non aver chiuso la gara quando si poteva, lasciandosi riprendere prima sul 2-2 e poi cedendo all'ultimo atto 3-2 (15-5). Un punto comunque che muove la classifica per Magnifico e compagne che si portano a quota 22 punti in classifica e sempre in quinta posizione.

Occhi ora puntati al prossimo delicato match sabato 26 marzo ore 17.00 al Pala Nicletti con la Libertas Forlì.