Basket C Silver, i Titans tornano a sorridere: espugnata Gualdo (51-70)

Sport

Repubblica San Marino

| 00:38 - 21 Marzo 2022

Raschi in azione.

I Titans tornano alla vittoria e lo fanno con una prova sontuosa nella tana del Basket Gualdo. E dire che le premesse non erano affatto le migliori per mille motivi, prima di tutto per la situazione del roster in viaggio verso l’Umbria. Non disponibili per la trasferta, infatti, tre pezzi da novanta come Saponi, Gamberini e Dini. Reparto lunghi dunque in forte emergenza, ma la squadra ha reagito alla grandissima.

LA CRONACA. Avvio dirompente della squadra di coach Porcarelli, che parte col turbo e non si guarda indietro. Subito 2-10 per chi viaggia, poi anche 4-13, con concentrazione e determinazione che non calano mai. Biancazzurri benissimo in difesa e con un attacco che scorre fluido, con Fusco e Fornaciari a mettere punti a referto (già 11 e 7). Il rimbalzo d’attacco guadagnato da Liberti, che poi segna un libero, vuol dire +14, massimo vantaggio nei primi dieci minuti della partita (10-24).

Tutti contribuiscono alla causa anche nel secondo quarto, la squadra non molla neanche un possesso e cerca di allungare ulteriormente. Operazione riuscita, coi Titans sempre vicini al +20 (quattro punti in fila di Grandi) e poi anche sopra sulle iniziative di Macina. All’intervallo il tabellone segna un più che lusinghiero 18-44, Pallacanestro Titano su livelli eccellenti.

Nella ripresa Macina e compagni restano stabili con una buonissima dote, poi Gualdo riduce un po’ il divario e riesce a chiudere il quarto sul 33-54. Il quarto parziale non cambia l’ordine delle cose, con i locali a non rientrare mai a meno di 17 punti e coi Titans a portare a casa un successo significativo e pesante. Nel 51-70 finale sono quattro i giocatori in doppia cifra, con Fusco top scorer a quota 17.

BASKET GUALDO – PALL. TITANO 51-70

GUALDO: L. Marini 3, R. Hanelli 2, B. Hanelli 10, D’Annibale, Moriconi 12, De Angelis 13, Ardenti, Toppi 7, F. Marini 4. All.: Paleco

TITANO: Altavilla 12, Marcattili, Macina 16, Raschi 11, Fornaciari 9, Liberti 1, Grandi 4, Fusco 17. All.: Porcarelli.

Parziali: 10-24, 18-44, 33-54, 51-70.