Basket B, coach Ferrari: 'Prova di maturità, noi bravi a rimanere sempre concentrati'

| 00:00 - 21 Marzo 2022

Un time out d RivieraBanca (Foto Nicola De Luigi).

Al termine del derby vinto contro Imola, il coach di RivieraBanca Mattia Ferrari analizza così il match: "Lungi da me usare dei toni eroici abbiamo giocato una partita di maturità e solidità: sapevamo benissimo le nostre difficoltà, i giocatori sono stati bravi a rimanere sempre concentrati. Durante l'intervallo ho chiesto a Masciadri se fosse stato in grado di giocare qualche minuto in caso di bisogno, lui mi ha detto che avrebbe provato e quando è entrato in campo ha giocato bene e fatto canestro, era in fiducia ed è rimasto dei minuti in più. Era un derby da playoff, volevamo portare a casa una vittoria per continuare il nostro percorso e la caccia al primo posto, o comunque al miglior piazzamento possibile. Queste condizioni si possono ripetere durante una serie playoff quando si gioca ogni due giorni; siamo passati attraverso anche questa esperienza e dire che l'abbiamo fatto con pieno merito".



Quanto è importante questa vittoria sia per la classifica che per tutto l'ambiente biancorosso?

"Le vittorie sono tutte belle perchè la stagione è la somma delle vittorie. Questa era una partita per noi importante, sono molto contento perchè siamo riusciti a dare minuti a Fabiani in una sfida del genere dopo la buonissima prova a Faenza: è partito così così, poi è stato in campo bene. L'altro plauso va a Scarponi perchè ha giocato un'altra partita in maniera obiettivamente importante, quasi stupefacente vista l'età: avevamo bisogno di questa prestazione da parte sua, l'ha tirata fuori dopo quella con Roseto e questo è un dato che ci fa ancor più piacere ed aumenta la qualità del nostro attacco. Nel momento in cui Tassinari per una volta tira una volta sola dal campo viste le sue condizioni e cerca di attivare i compagni, Scarponi s'è sostituito a qualche compagno più esperto dal punto di vista realizzativo. Se il livello di Fabiani e Scarponi sarà questo da qui alla fine dell'anno significa che la squadra è cresciuta in termini di rotazioni e possibilità d'inserire giocatori in campo."