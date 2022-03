Basket B, RivieraBanca vince il derby contro Imola (72-60) in un Flaminio entusiasta

Sport

Rimini

| 23:52 - 20 Marzo 2022

Foto Nicola De Luigi.

RivieraBanca Basket Rimini vince il derby (72-60) nell'RBR Day in una cornice di pubblico bellissima. Imola esce meglio dai blocchi e piazza subito un parziale di 6-0 firmato Trapani-Corcelli-Cusenza che costringe Ferrari al timeout (3'). Rimini risponde immediatamente con la verve offensiva di Saccaggi che segna 8 punti personali per il sorpasso biancorosso (10-6 al 6'). Gli ospiti tornano a contatto col duo Cusenza-Trapani (11-11 all'8'), ma sul finire di primo quarto la tripla di Scarponi ed il canestro di Arrigoni lanciano il +5 RivieraBanca (16-11).

L'Andrea Costa è sul pezzo e si riavvicina con Wiltshire e Cusenza (16-15 al 13') prima di ritrovare il vantaggio grazie alla bomba di Vigori (18-20 al 14'). Saccaggi non ci sta e firma altri 5 punti insieme ai liberi di Bedetti per un nuovo sorpasso Rimini (27-20 al 17'), Vigori e Carnovali però puniscono ripetutamente la difesa dalla lunga distanza prima del rientro negli spogliatoi garantendo il -3 agli ospiti (32-29).

I biancorossi toccano il +9 grazie alle triple di Saccaggi e Scarponi (38-29 al 22'), ma la coppia Vigori-Carnovali segna nuovamente dai 6.75m (40-35 al 24'). Scarponi e Vigori fanno centro entrambi da tre punti (45-40 al 25'), poi è lo stesso Vigori in collaborazione con Trapani a realizzare il -1 Imola (45-44 al 27'). Rimini reagisce grazie ad un eroico Masciadri dalla panchina che, pur visibilmente limitato dai postumi dell'influenza, segna due triple consecutive cui si aggiunge il canestro di Fabiani per il +9 biancorosso di fine terzo quarto (55-46).

Rimini allunga ulteriormente in apertura di ultimo quarto grazie ad un 5-0 firmato Scarponi-Saccaggi che costringe Grandi al timeout (60-46 al 33'). Gli ospiti non riescono ad imbastire un'efficace rimonta, mentre i biancorossi continuano a spingere con Masciadri che segna altri 5 punti prima di congedarsi in panchina stremato (65-48 al 35'). Carnovali segna due triple, ma RivieraBanca gestisce bene il vantaggio senza concedere reali possibilità ad Imola e mette in ghiaccio il risultato: nel finale garbage time prima della sirena finale che certifica la vittoria riminese (72-60).

RivieraBanca Basket Rimini tornerà in campo domenica 27 marzo alle ore 18 presso il PalaCastrum per la nona giornata del girone di ritorno contro Basket Giulianova.



Il tabellino

RivieraBanca Basket Rimini-Andrea Costa Imola 72-60

RIMINI: Saccaggi 22 (1/2, 6/12), Scarponi 16 (2/4, 3/9), Masciadri 11 (1/1, 3/4), Arrigoni 8 (2/4, 0/2), Rinaldi 8 (3/4, 0/1), Fabiani 4 (1/3), Bedetti 2 (0/6 da tre punti), Rivali 1 (0/1, 0/1), Tassinari (0/1 da tre punti), Carletti , Rossi, Mladenov NE. All. Ferrari, Brugè, Middleton.

IMOLA: Vigori 19 (2/4, 5/9), Carnovali 18 (0/2, 5/11), Cusenza 9 (2/4, 1/4), Trapani 8 (4/8, 0/3), Wiltshire 4 (1/4, 0/2), Corcelli 2 (1/2, 0/5), Trentin (0/3), Calabrese (0/1, 0/2), Fazzi (0/1 da tre punti), Guidi NE, Fussi NE. All. Grandi, Zappi, Dirella.

PARZIALI: 16-11, 32-29, 55-46)