Calcio RSM, doppietta di Stefanelli e il Pennarossa aggancia la Virtus

Sport

Repubblica San Marino

| 19:30 - 20 Marzo 2022

Aumenta il numero di coppie disseminate alle varie latitudini del Girone Unico. Da oggi anche Pennarossa e Virtus condividono lo stesso numero di punti, 40. L’aggancio dei Biancorossi ai Neroverdi si è consumato proprio a seguito dello scontro diretto di oggi: uno scontro diretto che Chiesanuova fa suo grazie alla doppietta del proprio centravanti Mattia Stefanelli, a segno fra il 57’ e il 68’ per il 2-0 che stende la squadra di Bizzotto dopo quattro risultati utili consecutivi e che costa a quest’ultima anche la condivisione della quarta posizione, benchè i rivali siano in realtà davanti per la migliore situazione negli scontri diretti.

Per una coppia che si crea ce n’è un’altra che si conferma. Murata e San Giovanni erano di fronte per “spaiarsi” e relegare la rivale in solitudine nella zona di confine del Girone Unico, quella che separa ammesse da escluse dalla post-season. Invece la quota di punti resta condivisa, con il Cailungo che sentitamente ringrazia per rosicchiare due lunghezze ad entrambe le avversarie e riaprire notevolmente tutti i discorsi legati all’accesso al Turno Preliminare. A Montecchio finisce senza reti, anche se in casa San Giovanni pesa il rigore battuto da Lisi al 18’: Benedettini indovina l’angolo e mantiene la porta inviolata con l’aiuto del palo. Parata che si rivelerà decisiva.

La sfida più ricca di gol nella domenica di campionato è quella di Fiorentino, dove la Libertas supera 2-1 una Juvenes-Dogana rimasta in dieci uomini dopo 28’, ricostituendo così, a distanza di 24 ore, la terza e ultima coppia di squadre a pari punti: quella che vede i granata a braccetto con la Folgore. Passa in vantaggio la squadra di Amati, che al 13’, sull’incursione di Baldazzi, trova la rete dell’1-0 grazie ad una carambola che sfavorisce Fraternali, costretto suo malgrado ad appoggiare nella porta sbagliata. Muccioli vede rosso poco prima della mezz’ora di gioco e la Libertas ne approfitta per pareggiare i conti ad inizio ripresa, quando Cuomo, dal limite, indovina un mancino che non lascia scampo a Gobbi. Il sorpasso al minuto 73’, anche qui grazie ad una prodezza balistica, stavolta a firma di Nigretti. Juvenes-Dogana al secondo k.o. di fila e sempre più lontana dalla porta del Turno Preliminare; Libertas invece ristorata dopo due sconfitte e due pareggi consecutivi.

I tabellini

VIRTUS

Passaniti, Battistini, Giacomoni, Gori, Castiglioni, Magri (dal 58’ Baiardi), Golinucci, Ciacci (dall’81’ Alvarez), Focaccia (dal 58’ Raiola), Apezteguia (dal 17’ Angeli), Raschi

A disposizione: Guerra, Muggeo

Allenatore: Luigi Bizzotto

PENNAROSSA

Semprini, Mantovani, Martin, Raffelli (dal 56’ Tomassini), Maioni, D. Conti, Michelotti, Isaraj. Tiboni (dal 77’ Rastelli), Stefanelli, Sebastiani (dal 77’ Cola)

A disposizione: Landi, Codispoti, Dema, Ottaviani

Allenatore: Andy Selva

Arbitro: Andrea Mei

Assistenti: Ernesto Cristiano, Francesco Mineo

Quarto ufficiale: Domenico de Girolamo

Marcatori: 57’ e 68’ Stefanelli



LIBERTAS

Gentilini, A. Gasperoni, Fraternali, Ruiz, L. Gasperoni, Berretti, Cuomo (dall’87’ Dolente), Nigretti, Olcese, Flores, Ndao (dal 46’ Moretti)

A disposizione: Zavoli, Stacchini, Pesaresi, Giorgini

Allenatore: Gabriele Cardini

JUVENES-DOGANA

Gobbi, Cevoli, Muccioli, Acquarelli, Ancora (dal 74’ Zucchi), Baldazzi, Merli, Michelotti, Giangrandi, D’angeli, Pasquinelli (dall’87’ Guidi)

A disposizione: Raschi, Cisternin

Allenatore: Manuel Amati

Arbitro: Outail Kaddoudi

Assistenti: Mattia Sapigni, Alfonso Giannotti

Quarto ufficiale: Davide Borriello

Ammoniti: Ancora, Olcese, Acquarelli

Espulsi: Muccioli (rosso diretto)

Marcatori: 13’ aut. Fraternali, 50’ Cuomo, 78’ Nigretti



MURATA

Benedettini, Carlini (dall’81’ Ricci), Fall, Vitaioli, Toccaceli, Cangini, Bertozzi, Genghini, Bruma, Babboni (dall’88’ Gori), Bernardi

A disposizione: Castelgrande, Terenzi, Lelli

Allenatore: Achille Fabbri

SAN GIOVANNI

De Angelis, Senja, Angelini, Conti, De Biagi (dal 90’ Matteoni), Grillo, Strologo, Lisi, Tasini (dal 90’ Cecchetti), Satalino (dal 90’ Perotto), Ugolini

A disposizione: Montagna, Grechi

Allenatore: Marco Tognacci

Arbitro: Antonio Ucini

Assistenti: Laurentiu Ilie, Giovanni de Girolamo

Quarto ufficiale: Marco Avoni

Ammoniti: Benedettini, Vitaioli, Cangini, Genghini

Note: al 18’ Benedettini para un rigore a Lisi