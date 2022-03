Calcio 1a Cat: Morciano, tris al Villamarina

Sport

Morciano

| 18:24 - 20 Marzo 2022

Foto di repertorio.



Morciano - Villamarina 3-0



MORCIANO: Di Renzo, Lazzari, Albertini, Tonelli (71' Fiorini), Cenci, Scognamiglio N. (92' Iannucci), Scognamiglio C., Grimaldi, Della Marchina, Casciola, Longoni (76' Mazzali).

In panchina: Baffoni, Garetti, Laro, Berardi, Greco. All. Rubino.

VILLAMARINA: Fabbri, Liuzzi, Buda (70' Maroncelli), Farabegoli (66' Mariotti), Romagnoli (46' Candoli M.), Briganti, Razzolini, Righini (46' Candoli C.), Lorenzini (76' Casadei), Bianchi, Spinelli.

In panchina: Gasperini, Tavoni, Alì, Savadori. All. Fattori.



ARBITRO: Casali di Rimini.

RETI: 25' Della Marchina, 45' Longoni, 89' Mazzali.

AMMONITI: Tonelli, Bianchi.



MORCIANO I padroni di casa si impongono con un netto tre a zero, contro un buon Villamarina che lo precedeva in classifica di ben otto lunghezze. Al 25' scambio Longoni-Della Marchina che con un preciso diagonale batteva Fabbri. Al 45° il Morciano raddoppia ancora con il duo Della Marchina-Longoni, la conclusione è imprendibile per Fabbri. Al 61' Della Marchina a porta vuota è anticipato in scivolata prima di infilare la porta sguarnita. Al 78' il Villamarina spreca il rigore del possibile 2-1: Di Renzo respinge la conclusione dagli undici metri di Bianchi. A un minuto dallo scadere dei novanta minuti, Mazzali a tu per tu con il portiere non sbaglia e infila il tris.