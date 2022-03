Formula 1: doppietta Ferrari, trionfa Leclerc

Sport

| 17:59 - 20 Marzo 2022

Leclerc (foto dalla pagina Facebook della Ferrari).



Doppietta Ferrari nella prima gara del Mondiale 2022 di Formula 1: Charles Leclerc, partito in pole, ha vinto il Gp del Bahrain, precedendo il compagno di scuderia Carlos Sainz. Il campione del mondo Max Verstappen, a lungo secondo sulla sua Red Bull, è stato costretto al ritiro a due giri dal termine. Fuori nel finale di gara anche Perez. Hamilton su Mercedes ha conquistato il gradino più basso del podio. Il momento più emozionante è stato tra il 17esimo e il 19esimo giro, quando Leclerc e Verstappen hanno lottato a suon di sorpassi per il primo posto. Poi al 46esimo giro la safety car per il guasto occorso a Gasly sull'Alpha Tauri e Leclerc alla ripartenza della safety più veloce di Verstappen, prima del guaio meccanico che ha costretto l'olandese a subire il sorpasso di Sainz e poi alla resa definitiva.



"Pole position, giro più veloce, vittoria: un inizio da sogno, e sono davvero felice. In questi anni terribilmente difficili pensavamo che sarebbe stato il momento del riscatto, ed è arrivato. I ragazzi hanno fatto un lavoro incredibile dandoci una macchina fantastica ed è andato tutto bene, anche con la doppietta di Carlos: non avremmo potuto fare di meglio". Così Charles Leclerc intervistato 'a caldo' dopo la vittoria nel Gp del Bahrain, come riporta l'ANSA. "Grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto in questi ultimi anni - ha detto ancora il monegasco -: è stato fatto un lavoro incredibile per tornare al top e ora sono incredibilmente felice".