Due nuove aree verdi a Viserba con il Bancabosco

Attualità

Rimini

| 14:58 - 20 Marzo 2022

Anche l'assessore Montini alla cerimonia di piantumazione.



A Viserba c'è un nuovo bosco formato da cento giovani alberi: è il BancaBosco, nato grazie a un'iniziativa promossa dalla Federazione BCC dell'Emilia-Romagna e dalle Banche di Credito Cooperativo operanti sul territorio di Rimini (Banca Malatestiana, RivieraBanca e RomagnaBanca), in collaborazione con Legambiente Valmarecchia. Un'iniziativa nel segno della sostenibilità, della valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente e della partecipazione, che ha visto mettersi in gioco numerosi volontari e, soprattutto, giovani soci delle Banche di Credito Cooperativo coinvolte nel progetto. Due le zone oggetto dell'iniziativa realizzata oggi alla presenza dell'Assessore alla Transizione Ecologica del Comune di Rimini, Anna Montini: l'area di via Zangheri in prossimità della rotonda "Caduti di tutte le guerre" e l'area di via Tombari.



"Il BancaBosco è simbolo del contributo che le nostre giovani socie e i nostri giovani soci vogliono dare nella lotta al cambiamento climatico, per favorire una transizione ecologica partecipata e inclusiva – spiega il presidente della Federazione BCC dell'Emilia-Romagna, Mauro Fabbretti –: le Banche di Credito Cooperativo sono banche di comunità che hanno a cuore lo sviluppo del proprio territorio. Uno sviluppo che passa, necessariamente, anche dalle sfide della sostenibilità: come ricordano anche gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU, infatti, piantare alberi è la forma di intervento unanimemente riconosciuta come tra le più efficaci e auspicabili per la tutela dell'intero ecosistema e della biodiversità. Siamo orgogliosi di avere al nostro fianco un partner autorevole come Legambiente e lieti di donare il BancaBosco a tutta la cittadinanza riminese".



I lavori di piantumazione, realizzati con il generoso impegno dei tanti volontari, sono stati organizzati e coordinati dal Circolo Legambiente Valmarecchia: "Siamo molto felici di collaborare con la Federazione delle BCC dell'Emilia-Romagna e il comune di Rimini per mettere a dimora cento nuovi alberi nell'equinozio di primavera – commenta il responsabile del circolo, Massimiliano Ugolini -. Riteniamo importante sforzarci per continuare a riforestare e far crescere il verde in città, riempiendo tutte le aree verdi possibili di alberi e salvaguardando le aree non edificate".



Fondamentale, per la riuscita dell'iniziativa, l'apporto delle giovani socie e soci delle BCC: "Il progetto BancaBosco – dichiara la coordinatrice regionale dei gruppi giovani soci Chiara Bedei – nasce dalla proposta formulata dalla Rete Nazionale Giovani Soci del Credito Cooperativo e abbiamo quindi accolto con grande entusiasmo la scelta della nostra Federazione regionale di estendere l'iniziativa anche sul territorio riminese, dopo Ravenna e prossimamente a Ferrara. Un Bosco dei giovani soci del credito Cooperativo che cresce insieme ad altre iniziative in altre regioni d'Italia e che ci vede attivi sui temi ambientali e della sostenibilità concreta".