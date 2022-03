Volley C maschile, Bellaria-Riccione finisce 3-1

Sport

| 14:04 - 20 Marzo 2022

Partita tirata quella che ha visto difronte la Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina e la Prime Cleaning Riccione Volley. Il derby se lo aggiudica - 3-1 il finale - la squadra locale di coach Botteghi che con il risultato conquistato ritorna in seconda posizione in classifica e in piena corsa play-off.

Riccione, dopo due set in cui ha subìto il gioco degli avversari ed è apparso piuttosto timoroso e confuso, ha reagito da grande squadra riuscendo poi ad imporre il suo gioco. Due set in crescendo, in particolare il terzo vinto (22-25).

Poi nel quarto set, quando la gara è ritornata ad essere più equilibrata e combattuta e la fatica ha iniziato a farsi sentire su entrambi i fronti, sono diventati protagonisti quelli che non dovrebbero esserlo mai e che, purtroppo, hanno lasciato la loro firma d'autore anche nell'ultima frazione. Ma questo fa parte dell'imponderabile e contro questo spesso si riesce a fare ben poco. Della direzione arbitrale non vogliamo parlare. Diciamo solo che, sicuramente, Riccione si meritava da questo punto di vista qualcosa di più equo.

Comunque alla fine un applauso va alle due squadre scese in campo per quello che hanno fatto vedere. Riccione nonostante la sconfitta mantiene salda la quarta posizione in classifica a quota 21 punti.

Prossimo appuntamento per De Rosa e compagni in programma sabato 26 Marzo ore 21.00 al Pala Nicoletti contro il Sesto Imolese (Bo)

Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina - Prime Cleaning Riccione Volley 3-1 (25-22/25-17/22-25/27-25)