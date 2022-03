Incidente sulla statale 258 Marecchia, motociclista ferito ad una gamba

Cronaca

Novafeltria

| 14:03 - 20 Marzo 2022

Scontro tra moto e furgone a Ponte Baffoni di Novafeltria.



Un incidente stradale è avvenuto nella tarda mattinata di oggi (domenica 20 marzo) sulla strada Marecchiese a Novafeltria, in località Ponte Baffoni. Un motociclista 60enne è stato soccorso dal personale del 118, dopo un sinistro avvenuto all'altezza del distributore di benzina: dalle prime ricostruzioni, il centauro, in sella ad una moto Bmw, stava percorrendo la strada in direzione Novafeltria - Ponte Messa, quando ha avviato la manovra di sorpasso di un furgone guidato da un uomo del luogo, che procedeva nella stessa direzione. Contemporaneamente quest'ultimo ha svoltato a sinistra, per attraversare l'altra corsia, diretto al parcheggio davanti al distributore di benzina. L'impatto è stato inevitabile. Per il biker, ferito a una gamba, è stato necessario il trasferimento in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi dell'incidente.