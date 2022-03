Rimini Marathon, vincono Khalid Jbari e Federica Moroni. Ma è festa per 10.000 persone

| 13:37 - 20 Marzo 2022



di Riccardo Giannini



Temperature frizzanti e il sole hanno fatto da cornice a un evento sportivo molto atteso dalla città: l'edizione 2022 della Rimini Marathon, dopo due anni di stop motivati dall'emergenza pandemica. Oggi (domenica 20 marzo) in diecimila hanno partecipato alla maratona, alla Cisalfa Ten Miles su 16 km e alla Family Run su 6 km. Tanto spettacolo sotto l'aspetto agonistico, ma anche divertimento e l'emozione di vivere la città, in primis le atmosfere felliniane del borgo San Giuliano, in un modo diverso dal solito.



La gara è stata vinta da Khalid Jbari dell'Athletic Club 96 Alperia, che tagliato il traguardo in 2 ore, 19 minuti e 36 secondi, precedendo Hicham Boufars di soli 8 secondi. Più staccato il terzo classificato, il vincitore dell'edizione 2019, Mohamed Hajjy dell'Atletico Castenaso Celtic Druid, che ha completato il percorso in 2 ore, 25 minuti e 16 secondi. Il primo degli italiani è stato Michele Belluschini del Grottini Team Recanati (2 ore, 26 minuti e 23 secondi), davanti a Kibet Ken Mutai (2.26.50) e Matteo Lucchese (2.28.35). Settima piazza per Ismail El Haissoufi dell'Atletica Rimini Nord Santarcangelo (2.29.16), davanti a Matteo Lometti della Brancaleone Asti(2.35.22), Marco Oppioli del Golden Club Rimini (2.26.34) e Mattia Rombini (2.36.43).



Tra le donne il primato ha sorriso alla riminese Federica Moroni, grande favorita della vigilia: ha tagliato il traguardo in 2 ore, 51 minuti e 43 secondi, piazzandosi 29esima nella graduatoria generale. Un ottimo risultato considerato che Elisa Benvenuti della Rimini Marathon, seconda tra le donne, si è classificata in assoluto 102esima (3.08.02 il tempo). Medaglia di bronzo per Alessandria Scaccia (3.11.03). Nella top 10 femminile anche Angela Castellani, Elena Fabiani, Valeria Bartolini, Loredana Serra, Barbara Poggiali, Valentina Di Fazio e Laura Loatelli.



Il più veloce al traguardo della Ten Miles è stato Alberto Della Pasqua in 52 minuti e 47 secondi, davanti a David Borg (0.53.12) e Michele Agostini (0.56.57). Hanno impiegato meno di un'ora, per tagliare il traguardo, anche i classificati dal quarto al nono posto: Michele Placucci, Francesco Berardi, Frank Attard, Edoardo Lombardi, Davide Bascucci, Joseph Meilaq. Marco Chioini chiude la top 10.



La più veloce tra le donne è stata Michelle Dimech, che ha tagliato il traguardo in un'ora, due minuti e sette secondi. Per lei anche il diciannovesimo posto nella classifica generale. Seconda Elena Smacchia (1.04.43) e terza Elena Colella (1.05.15). Nella top 10 Federica Bustelli, Luana Leardini, Eleonora Gardelli, Fatima Rakhassane, Giulia Valentini, Isotta Bernardoni e Houria Saadi.