Meteo: nel riminese mattine fredde, poi sole e clima mite

Attualità

Rimini

| 13:08 - 20 Marzo 2022

Bollettino Meteo 21-23 marzo 2022.

Si attenua il flusso freddo nord-orientale che ha caratterizzato le ultime giornate, con una ripresa dell’alta pressione in area Mediterranea e sulla Penisola Italiana a garantire tempo stabile e temperature in rialzo. Temperature prossime a 18\20 gradi tra mercoledì e venerdì.

Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 20/03/2022 ore: 11:30



Lunedì 21 marzo

Stato del cielo: sereno.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in diminuzione, comprese tra 0 e 3 gradi, massime senza variazioni significative e comprese tra 7 e 11 gradi.

Venti: a regime di brezza.

Mare: ancora mosso fino al primo mattino poi poco mosso.

Attendibilità: molto alta.



Martedì 22 marzo

Stato del cielo: sereno.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime senza variazioni significative salvo locale flessione nell’entroterra, e comprese tra -1 e 4 gradi; massime in aumento comprese tra 9 e 12 gradi.

Venti: a regime di brezza.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: molto alta.



Mercoledì 23 marzo

Stato del cielo: sereno.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in aumento, con valori minimi compresi tra 1 e 5 gradi e valori massimi compresi tra 12 e 15 gradi.

Venti: a regime di brezza.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: molto alta.



LINEA DI TENDENZA: tempo in prevalenza soleggiato almeno fino a sabato 26 marzo, con temperature massime prossime a 18\20 gradi tra giovedì e venerdì, per poi calare lievemente. Possibile incremento della nuvolosità nel corso di domenica 27 marzo, ma con scarsa possibilità di precipitazioni.



Qui le previsioni dettagliate per Rimini