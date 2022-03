Tennis, ad Andrea Picchione il titolo in doppio al Future ITF di Palmanova

Sport

Si susseguono le belle notizie, in questa prima parte di stagione 2022, per gli allievi della Galimberti Tennis Academy. A far parlare di sé in questo caso è Andrea Picchione, che si è aggiudicato da protagonista il titolo di doppio nel torneo Itf spagnolo di Palmanova (15.000 dollari, terra), il “Vilas Academy Calvia Open”. Il 23enne aquilano e il rumeno Stefan Palosi hanno esordito regolando 7-6 (2) 6-2 i turchi Donmezer-Yenilmez, in gara con una wild card, poi nei quarti hanno eliminato per 6-2 6-3 gli spagnoli Damas-Lopez Morillo, terza testa di serie, in semifinale si sono imposti per 6-3 3-5 ritiro sul brasiliano Gutierrez e lo spagnolo Sanchez Jover, coppia prima favorita del seeding, per completare il loro percorso netto con il successo per 7-5 6-3 in finale suli svizzeri Martinez-Parizzia, n.4 del tabellone.

In singolare Picchione si è fermato al secondo turno: dopo essersi aggiudicato per 6-4 6-3 il derby tricolore con Omar Giacalone, ha ceduto per 3-6 6-3 6-0 al “padrone di casa” Carlos Lopez Montagud (n.6).

L’allievo di Giorgio Galimberti rimane nella cittadina spagnola per disputare un altro torneo ITF Future, partendo dalle qualificazioni.