Volley D femminile, per Beach & Park hurrà al tie break

Sport

Repubblica San Marino

| 11:35 - 20 Marzo 2022

Dopo la vittoria per 3 a 0 nel recupero della partita d’andata con il Riccione, un’altra vittoria, stavolta al tiebreak contro Santarcangelo per la Beach & Park che conferma così il suo buon momento: 3-2 (22/25 25/16 19/25 25/18 15/12)

“Se la squadra fosse stata al completo, probabilmente avremmo avuto meno patemi d’animo ma ci sono venute a mancare Anna Rossi e il libero Alice Pasolini. – Spiega coach Wilson Renzi. - Abbiamo chiamato con noi Margherita Grossi, il libero della under 16 che ha giocato titolare e voglio farle i complimenti perché è stata brava in ricezione. Abbiamo schierato una formazione con due 2007: la Rossi e Veronica Renzi. Il primo set lo avevamo in mano ma sul 21/17, dopo una battuta sbagliata, non siamo più riusciti a ricostruire e abbiamo preso otto punti. Il secondo parziale lo abbiamo portato a casa tranquillamente. Nel terzo abbiamo avuto qualche problema di troppo in ricezione e abbiamo patito i loro attacchi dal centro. Nel quarto ci siamo risistemate sia in ricezione che al centro e lo abbiamo vinto. Nel tie-break sull11/2 per noi ci siamo completamente bloccate e siamo riuscite a chiudere la partita solo sul 15/12. Comunque vincere fa morale e questa è la seconda vittoria consecutiva”.

Beach & Park. Ricciotti 14, Esposito 4, Renzi 10, Tura 24, Menicucci 3, Bernardi 5, Casadei, Zanotti, Grossi (L). N.E.: Valentini. All. Wilson Renzi.

Classifica. Forlimpopoli 43, Athena Rimini 36, Portuali Ravenna 33, Teodora Ravenna 32, Junior Coriano 27, Volley Team San Giuliano 18, Santarcangelo 12, Libertas Forlì 11, Volley Riccione City Volley 8, Beach & Park San Marino 7, Villa Verucchio 7.

Prossima partita. Riccione City Volley – Beach & Park San Marino. Sabato 26 marzo ore 21 a Coriano (22esima e ultima giornata di campionato).

Recuperi

Beach & Park - Volley Team Rimini (sabato 2 aprile ore 18.30 a Serravalle recupero gironata 12).

Libertas Forlì – Beach & Park San Marino (mercoledì 6 aprile ore 21 a Forlì, recupero giornata 13).

Beach & Park San Marino – Athena Rimini (giovedì 14 aprile ore 20.45 a Serravalle, recupero giornata 16).

Beach & Park San Marino - Portuali Ravenna (sabato 23 aprile ore 18.30 a Serravalle, recupero giornata 14).

Junior Coriano - Beach & Park San Marino (sabato 30 aprile ore 20 a Coriano, recupero giornata 15).