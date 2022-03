Volley B, Titan Services si arrende alla Montesi Pesaro: 3-0

Sport

Repubblica San Marino

| 11:31 - 20 Marzo 2022

Il coach Stefano Mascetti.

La Montesi Pesaro si prende la rivincita sulla sconfitta patita a San Marino un mese fa e batte una Titan Services in partita solo per i primi due set: 3-0.

“E’ stato un match che Pesaro ha sempre condotto, a livello di gioco – spiega a fine partita coach Stefano Mascetti. - Noi ci siamo costruiti le nostre possibilità nei primi due set, soprattutto nel secondo nel quale siamo andati avanti nel punteggio. Poi, una palla chiamata male dagli arbitri ha un po’ cambiato il corso del parziale. Nel terzo siamo partiti male, sul 7/1 per loro e ci siamo demoralizzati. Ho provato dei cambi ma ci siamo fatti prendere dall’ansia di dover rimontare. Ci fa male perdere tre a zero perché non ci siamo abituati ma ci sta: l’avversario ci teneva e noi non abbiamo giocato una buona partita. Le attuanti le abbiamo: la palestra bassa e stretta e la palla diversa, ci hanno dato fastidio. Comunque, meglio giocare una partita del genere con una squadra più forte che con una che combatte per la salvezza come noi”.

Spostato ancora una volta il recupero dell’ultima giornata di andata con il Novavolley Loreto (da martedì 22 a martedì 29), il prossimo impegno per la compagine del Titano sarà comunque contro Loreto sabato 26 marzo per celebrare l’ultima partita della stagione regolare prima di un filotto di ben cinque recuperi.

Il tabellino

Serie B masch. Montesi Pesaro – Titan Services 3-0

Montesi. Ferro 2, Mercolini, Arceci, Cardinali 5, Mei (L), Morichelli 17, Caselli 6, Sabatini 4, Mandoloni 9, Hoxha 5, Cristiano 8. Ace: 7. Battute sbagliate 12. Muri punto: 9. All. Maurizio Fabbietti.

Titan Services. Frascio 15, Cicconi, Pancotti, Kiva 3, Bacciocchi (L), Rondelli 4, Bernardi 5, Ricci 4, Zonzini 7, Carigi 1. N.E.: Borghesi. Ace: 7. Battute sbagliate 6. Muri punto: 5. All. Stefano Mascetti.

Classifica serie B maschile. Paoloni Macerata 38, Bontempi Casa Collemarino 37, Montesi Pesaro 36, Volley 79 Civitanova Marche 35, Novavolley Loreto 28, La Nef Osimo 28, Sabini Falconara Marittima 23, Titan Services San Marino 22, Ventil System San Giovanni in Marignano 20, Volley Potentino Macerata 12, Iseini Alba Adriatica 6, Romagna Banca Bellaria 6.

Prossima partita. Titan Services – Novavolley Loreto. Sabato 26 marzo ore 18.30 a Serravalle (valida per la 22esima e ultima giornata di campionato).

Recuperi.

Novavolley Loreto – Titan Services (martedì 29 marzo alle 21 a Loreto).

La Nef Osimo – Titan Services (sabato 2 aprile ore 17.30 a Osimo).

Titan Services – Romagna Banca Bellaria (sabato 9 aprile ore 18.30 a Serravalle).

Volley Potentino Macerata – Titan Services (sabato 23 aprile alle 18 a Potenza Picena).

Titan Services – Ventil System San Giovanni in Marignano (sabato 30 aprile alle 18 a Serravalle).