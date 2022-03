Rimini: ‘Scintille’, secondo appuntamento di ‘Scegliere Attivamente’ dedicato all'arte

Attualità

Rimini

| 11:08 - 20 Marzo 2022

Scegliere attivamente.

La cantautrice Michelle Lufo, l’artista Elvis Spadoni e il regista e attore Simone Riccioni sono gli ospiti del secondo appuntamento del 22 marzo dalle ore 17 alle 18 di “Scintille, storie di vite appassionate e futuri possibili”, dedicato all'arte. L’appuntamento rientra nel progetto promosso da “Scegliere Attivamente” per coinvolgere i giovani isolati dalla pandemia. Si tratta di un ciclo di 5 incontri on line, in diretta Facebook e Youtube, che avranno come protagonisti i ragazzi alle prese con scelte di vita, studio e lavoro, ognuno dedicato a un ambito specifico con la partecipazione di esperti del settore.

L’emergenza sanitaria ha alimentato tra gli adolescenti sentimenti di paura, frustrazione, in alcuni casi di aggressività, non solo legati alle conseguenze della pandemia, ma anche a quelle economiche e sociali relative alla propria vita e a quella della propria famiglia. Il rapporto “Covid-19 e adolescenza” a cura dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza evidenzia un quadro di malessere generalizzato nei ragazzi e nelle ragazze costituito da ansia, disagio, basso livello di ottimismo e di aspettative per il futuro.

In questo contesto l’iniziativa “Scintille, vite appassionate e futuri possibili” utilizza la forma delle dirette Facebook e Youtube per avvicinare gli utenti alle tematiche proposte in modo meno formale, più confidenziale e di facile fruizione.

La partecipazione è gratuita

Per partecipare:

Facebook Attiva Mente: https://www.facebook.com/scegliereattivamente/

Youtube Attiva Mente: https://www.youtube.com/channel/UCvcX-jZYyn9YJqqb-KRdRew