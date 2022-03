Rimini, i misteri del ‘Salvator Mundi’: Leonardo, il capolavoro perduto, 21-22-23 marzo al cinema

Eventi

Rimini

| 10:42 - 20 Marzo 2022

Leonardo, Il capolavoro perduto, Rimini.

I misteri del “Salvator Mundi”, il dipinto più costoso mai venduto (450 milioni di dollari), ritenuto uno dei capolavori perduti di Leonardo da Vinci. Un thriller avvincente, presentato alla Festa del Cinema di Roma, sula storia di un quadro apparentemente senza pretese, acquistato a1175 dollari da una casa d'aste, poi aumentato vertiginosamente di prezzo ma con tanti dubbi sulla sua autenticità. Una vicenda vera, seducente e sconcertante, che indaga i poteri cinici e il denaro che si muovono intorno al mondo dell'arte, prevalendo al pubblico il quesito sulla verità, il dipinto rinascimentale multimilionario è davvero di Leonardo oppure è vittima d'interessi e giochi di potere? Svelando i progetti degli uomini più ricchi della terra e delle istituzioni artistiche più potenti del mondo, il documentario mostra come gli interessi che si celano dietro il Salvator Mundi siano così giganteschi da far diventare la verità qualcosa di secondario.

Tra i protagonisti restauratori, mercanti d'arte, imprenditori, il curatore della National Gallery di Londra, storici dell'arte, giornalisti e scrittori, il fondatore dell'FBI.

Ad oggi non ci sono prove che il dipinto sia o non sia di Leonardo, e finchè c'è un dubbio, persone, istituzioni e stati possono di fatto "usarlo" per lo scopo che risulta loro più utile.

Appuntamento al Multiplex Le Befane Rimini, lunedì 21 martedì 22 mercoledì 23 marzo, ore 21.