Molotov contro casa di un 16enne, chiesti 12 anni per il responsabile

Cronaca

Riccione

| 09:10 - 20 Marzo 2022

Dopo sei mesi di indagini i carabinieri di Riccione, erano riusciti a incastrare gli autori dell’agguato.

Aveva accumulato un debito con una banda di spacciatori per l'acquisto di droga. Un 16enne riccionese era finito nel mirino di un violento gruppo di malviventi che, per "convincerlo" a pagare, la sera del 14 marzo 2015, gli lanciarono bombe molotov contro il portone di casa. (Vedi notizia) Dopo mesi di indagini, grazie alla testimonianza del ragazzo e ai filmati delle telecamere, i carabinieri erano riusciti a incastrare gli autori dell’agguato. Al termine dell’operazione, quattro di loro erano finiti in carcere mentre per altri tre, che avevano partecipato a vario titolo alle estorsioni e alle minacce nei confronti del ragazzino riccionese e altri minorenni, era scattato l’obbligo di firma. Dodici anni di reclusione. E' la pena più alta chiesta dalla Procura della Repubblica per S.P., 30enne albanese ritenuto l'autore materiale dell'attentato incendiario. Otto anni invece per S.F., 40enne riminese. Più lievi le richieste per due fratelli (di 35 e 32 anni): uno rischia 5 anni, l’altro 2 anni e 8 mesi. Venerdì prossimo è attesa la sentenza.