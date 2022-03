Basket C Silver, Angels ko contro il Guelfo all'overtime (89-84)

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 01:09 - 20 Marzo 2022

Va a Guelfo il big match di giornata, spettacolo di alto livello al PalaMarchetti con due squadre che nonostante le assenze hanno dato battaglia dal primo all’ultimo minuto. La partita è sempre guidata da Guelfo che in avvio parte forte con Naldi e Goi, gli Angels rispondo con Chiari e Buzzone 21-19 al 10’.

Nel secondo periodo sale in cattedra il solito Simone Conti, gli Angels faticano a contenerlo in difesa ma rispondono bene in attacco con Gimmy Piazza e Daniel James, andando al riposo sul 42-37.

Nel terzo quarto i Dulca Angels, condizionati da tanti falli fischiati dai direttori di gara riescono a rimanere in partita con un super Niccolò Buzzone. Guelfo ha il solito Conti e mantiene il vantaggio, 63-56 al 30’.

Nell’ultimo quarto reazione di cuore gialloblù che nonostante il 5ºfallo di Daniel James molto dubbio e un 5º fallo a Mazzotti che non esultava con il conteggio dei falli trovano una razione con le bombe di Filo Mulazzani e Niccolò Buzzone!! A 2’ dalla fine sotto di 8 punti, due tiri l’oberi di Buzzone, una bomba da 8 metri di Mula, tanta difesa aggressiva che permette di recuperare palla a 10 secondi per gli Angels. Mulazzani subisce fallo da tre punti e la mano non trema dalla lunetta 3/3 che consegna il supplementare si ragazzi di coach Bernardi sul 78-78.

Nel supplementare Naldi segna due canestri importanti, gli Angels in campo con Nervegna e Mancini hanno la possibilità di pareggiare 84-84 ma Guelfo ne ha di più e in attacco Agriesti segna la bomba che chiude il match. Applausi comunque agli Angels che nonostante gli acciacchi hanno giocato una partita di gran livello. Tutte le squadre che accederanno alla seconda fase inizieranno con 8 punti.

ANGELS: Chiari 5, James 10, Mulazzani 21, Buzzone 27, Piazza 11, Mazzotti 4, Ramilli 4, Nervegna 2, Mancini, Nuvoli, Mari, Bonfè. All. Bernardi