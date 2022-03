Basket in carrozzina B, NTS Riviera travolge Livorno (9-71)

Sport

Rimini

| 22:49 - 19 Marzo 2022

"Tanto tuonò che piovve" NTS Riviera Basket Rimini è ritornata sul Tirreno in grande spolvero decisa a non fare sconti sfruttando l'energia della settimana precedente ed il pronosticato successo è arrivato puntuale (9-71). Rimini ha travolto i labronici con un risultato rotondo e balza in classifica a ridosso delle prime.

NTS Riviera Basket Wheelchair Rimini non poteva fallire questo appuntamento che chiude il girone di andata e lo ha fatto portando ben quattro giocatori in doppia cifra, aggredendo la gara fin dall'inizio con lucida intensità senza lasciare il minimo spazio agli avversari per costruire azioni offensive degne di questo nome.

Gara già ben impostata dopo i primi 10' e già chiusa a metà col pieno controllo delle operazioni che ha consentito ampie rotazioni dell'intera panchina che ha potuto prendersi una bella soddisfazione.

In conclusione un bel viatico per affrontare domenica prossima, tra le mura della CARIM la prima della classe pronti a vendere cara la pelle ed occupare il posto che meritano. I ragazzi riminesi sanno bene che dovranno contare su sé stessi per una super-prestazione, ma per ora si godono il successo e poi ci penseranno.

Il tabellino

Ortopedia Michelotti Livorno - NTS Riviera Basket Rimini: 9-71

NTS Riviera Basket Rimini: Loperfido 13, Acquarelli 12, Raik 4, Pozzato 2, Martinini 14, Rossi 2, Venzon 17, Molaro 6, Gardini 1. All. Loperfido.

Ortopedia Michelotti Livorno: Pardini 6; C.Passerini 1; Spinelli 2, Melis, Ferretti, Prex, Gjonko, Guerrieri, P. Passerini, Del Bene, Nucciotti. All. Melis

Arbitri: Iaia e Di Piazza