Cronaca

Rimini

| 18:20 - 19 Marzo 2022

I capanni devastati dalle fiamme.



Oggi pomeriggio (sabato 19 marzo) è scoppiato un incendio a Rimini, in alcuni capanni utilizzati come deposito di attrezzi agricoli. I vigili del fuoco sono intervenuti nella zona sud della città, con due squadre, per spegnere le fiamme e per mettere in sicurezza le bombole di Gpl presenti all'interno della proprietà interessata dal rogo.