Sport

Rimini

| 17:23 - 19 Marzo 2022

La Lega Nazionale Dilettanti ha disposto il rinvio per causa di forza maggiore della gara Ghivizzano-Lentigione, in programma sabato alle ore 15:00 allo Stadio Comunale di Ghivizzano.

Il Lentigione - scrive il club emiliano sulla sua pagina facebook - si è trovato impossibilitato a raggiungere l’impianto di gioco per la coda incontrata sul percorso stradale previsto.