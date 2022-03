Formula 1: è tornata la Ferrari, pole Leclerc e Sainz terzo

Sport

Nazionale

| 17:07 - 19 Marzo 2022

Leclerc (foto dalla pagina Facebook della Ferrari).



In Bahrein la Ferrari piazza il colpo, con Charles Leclerc in pole position davanti al campione del mondo Max Verstappen. I due piloti sono i favoriti domani (domenica 20 marzo) per la vittoria finale. Charles ha conquistato la pole con il tempo di 1.30.558, il suo rivale si è fermato a 1.30.681, con Sainz dietro per soli sei millesimi (1.30.687). Come da pronostico, è Perez sull'altra Red Bull a chiudere i primi quattro posti (1.30.921). Hamilton conferma la sua caratura da otto volte campione del mondo: con una Mercedes apparsa indietro rispetto alle rivali Ferrari e Red Bull, riesce a conquistare il quinto posto, chiudendo con il tempo di 1.31.238. Dietro di lui l'ex compagno di scuderia Bottas: il motore Ferrari lancia l'Alfa Romeo in una posizione inaspettata. E settimo è Magnussen, su Haas sempre motorizzata Ferrari. Chiudono la top 10 Alonso, Russel sull'altra Mercedes e Gasly. Male le McLaren: Norris 13esimo e Ricciardo 18esimo.