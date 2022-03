Riapre Italia in Miniatura, da Foggia la prima famiglia di visitatori

Attualità

Rimini

| 15:36 - 19 Marzo 2022

Matteo, Maria e i figli Miriana e Michele: primi visitatori 2022 di Italia in Miniatura.



Non vedevano l'ora che aprisse e alle 10 di sabato 19 marzo erano i primi della fila, davanti ai cancelli di Italia in Miniatura. Matteo, Maria e i loro ragazzi, Miriana e Michele e vengono da Foggia. Ieri era il compleanno di Matteo e oggi la festa del papà: dove festeggiare se non a Italia in Miniatura? "In pratica mi hanno rapito – dice papà Matteo – ieri siamo partiti ed eccoci qui. Non potevano farmi sorpresa più gradita. Ci siamo appena goduti Venezia e ora ci aspetta la Monorotaia". Pochi passi più in là, davanti alla spiaggia di Rimini in miniatura, una giovane coppia con due bimbette si fa un selfie di famiglia. Lui è romagnolo, lei polacca "Oggi è la festa del papà e ho voluto portare la famiglia in uno dei luoghi più belli della nostra Rimini e forse di tutta Italia"



Questa è l'atmosfera: centinaia di persone, per lo più famiglie ma anche coppie di tutte le età, passeggini, cagnolini al guinzaglio, hanno popolato i vialetti, le miniature e le attrazioni del parco tematico, immortalandosi fra i monumenti in scala, attivando trenini, campanelli e animazioni. Dalla Monorotaia a Pinocchio, la prima giornata della stagione 2022 si è aperta in festa.



Italia in Miniatura è il primo parco ad aprire fra le strutture Costa Edutainment in Romagna.

Dopo questo primo weekend, appuntamento al 26 marzo per tornare a Italia in Miniatura e al 2 aprile per Oltremare e Acquario di Cattolica. Tutti i parchi saranno in funzione per Pasqua, per i ponti del 25 aprile e 1 maggio.



Dopo due anni difficili, si riparte per una stagione lunghissima: almeno sei mesi di divertimento in un momento storico dove – ha sottolineato Patrizia Leardini, Direttrice dei parchi CE, "Il ruolo dei parchi divertimento diventa fondamentale per garantire ai più piccoli e alle nuove generazioni, luoghi e momenti di spensieratezza, di speranza verso il futuro".