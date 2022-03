Montegridolfo, obiettivo costruire una rete di sentieri con Valconca e Marche

Attualità

Montegridolfo

| 15:33 - 19 Marzo 2022

Un progetto per il recupero dei percorsi naturali e dei sentieri per un totale di dieci chilometri. Il Comune di Montegridolfo, per il proprio sviluppo turistico, punta a iniziative di valorizzazione della propria rete sentieristica. La Provincia di Rimini ha recentemente stanziato 360mila euro per la manutenzione dei sentieri: il progetto elaborato dal Comune di Montegridolfo, attraverso il proprio assessorato alla Cultura, Turismo e Comunicazione, è risultato destinatario di un contributo da 21mila euro. "Sarà così finalmente possibile mettere mano alla rete di percorsi che si snodano sul territorio comunale, che da tempo necessitano di interventi di riqualificazione, messa in sicurezza e sistemazione", commenta l'amministrazione comunale. I percorsi, una volta rimessi in sesto, potranno rappresentare uno strumento di promozione territoriale e un veicolo per intercettare tipologie di pubblico diverso. "Si pensi, ad esempio, agli appassionati di trekking ed escursioni, interessati alla scoperta del paesaggio della Valconca; a quelli di storia - alcuni sentieri sono legati ai rifugi della Linea Gotica - o al pellegrinaggio religioso verso destinazioni quali il Santuario di Trebbio e la Chiesa di San Pietro", evidenzia l'amministrazione comunale. Il tutto in un'ottica di sistema e attraverso un'opera di connessione e ricongiungimento con la rete sentieristica degli altri Comuni della valle del Conca e delle Marche.