Scuola: crescono iscrizioni al Gobetti De Gasperi di Morciano, "servono più spazi"

Attualità

Morciano

| 15:03 - 19 Marzo 2022

Rafforzare la presenza dell'istituto superiore 'Gobetti – De Gasperi' di Morciano di Romagna in quanto polo scolastico di eccellenza nell'area sud di Rimini, anche attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio e l'ampliamento degli spazi a disposizione per far fronte alle crescenti domande di iscrizione. Va in questa direzione l'accordo, sottoscritto nel novembre scorso, dal Comune di Morciano di Romagna, dalla Provincia di Rimini e dalla dirigenza scolastica dell'istituto superiore. Un'occasione importante, su questo fronte, arriva ora dall'invito dall'invito della Regione Emilia-Romagna alla presentazione delle istanze per il programma speciale di investimento dedicato alla cultura sportiva, all'impiantistica e alle attività del tempo libero previste dalla legge regionale n.5/2018. A tal proposito il sindaco di Morciano di Romagna ha invitato il presidente della Provincia Riziero Santi e il dirigente scolastico Simona Flammini ad un incontro per fare il punto sui contenuti del bando e individuare strategie comuni finalizzate all'elaborazione di un progetto. Ciò in virtù dell'accordo già sottoscritto a novembre, che ha permesso alla scuola superiore morcianese di contare sugli enti locali di riferimento per quanto riguarda il proprio sviluppo.