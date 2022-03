Riccione nel cuore, gruppo Facebook: "nessun legame con l'omonima lista civica"

Attualità

Riccione

| 14:36 - 19 Marzo 2022

Le due Riccione nel cuore: a sinistra gruppo facebook apartitico e a destra lista civica.



L'amministratrice del gruppo Facebook "Riccione nel cuore", Carlotta Conti, precisa che la propria pagina social non ha nulla a che vedere con l'omonima lista che appoggia la candidatura di Daniela Angelini (centrosinistra) a sindaco di Riccione. Ad ogni modo il gruppo Facebook ha cambiato il proprio nome in "Riccione nell'anima", ma, evidenzia la Conti, "non è sufficiente perché chiunque digiti su Google Riccione nel cuore viene indicizzato e indirizzato alla mia persona e ai miei canali e non alla nuova lista civica, creando confusione e mettendomi in difficoltà".



La Conti precisa: "Vorrei dissociarmi dalla lista civica che ha deciso di usare lo stesso nome perché non ne faccio parte. Il mio gruppo e' apolitico ed apartitico, nato 5 anni fa solo per esaltare Riccione sul web e niente politica è proprio la prima regola che ho inserito per l'approvazione dei post".