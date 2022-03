Elezioni Riccione, Daniela Angelini presenta le sue liste: "riapriamo la città"

Attualità

Riccione

| 14:23 - 19 Marzo 2022

Daniela Angelini e i coordinatori delle liste a suo sostegno.



Si è aperta questa mattina (sabato 19 marzo) la campagna a sindaco di Riccione per Daniela Angelini, sostenuta da una coalizione di centrosinistra che vede insieme 6 liste, 3 civiche e 3 politiche.



Riccionese, 63 anni, Daniela Angelini ha sempre vissuto e lavorato a Riccione. Qui ha svolto per 30 anni la sua attività professionale nel settore dell'associazionismo economico. Con un ruolo che le ha permesso di conoscere le tematiche della città, interfacciandosi con le diverse amministrazioni comunali, conoscere e farsi conoscere nel mondo economico cittadino. "Ho scelto di candidarmi perché amo la mia città e sono consapevole della necessità di un cambio di passo. È arrivato il momento di introdurre una nuova visione di città che non può prescindere dall'inclusione, dalle competenze e dalla determinazione nell'unire piuttosto che dividere. Oggi più che mai è necessario il passaggio dall'io al noi", ha evidenziato.



Angelini parla di una Riccione "chiusa negli ultimi anni alla collaborazione con le altre istituzioni, chiusa ai giovani, chiusa al confronto". "É ora di riaprire le porte della nostra città. C'è un impegno a recuperare una fascia di elettorato che ha perso fiducia nella politica, soprattutto da parte dei giovani. Non possiamo prevedere il futuro ma lo possiamo costruire e lo dobbiamo fare con il coinvolgimento di chi in quel futuro dovrà vivere, i giovani. Dobbiamo restituire a loro la fiducia e la speranza", ha argomentato.



Al tavolo, accanto a Daniela Angelini si sono presentate le 6 liste con i suoi coordinatori: Alberto Arcangeli (PD), William Casadei (Uniamo Riccione), Eleonora Ruggeri (Movimento 5 Stelle) Francesca Sapucci (Coraggiosa), Federica Torsani (Riccione nel Cuore) e Fabio Ubaldi (2030 Riccione)