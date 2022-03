Istituto Tonino Guerra ricorda Tonia Sauro, scomparsa prematuramente

Attualità

| 13:52 - 19 Marzo 2022

Tonia Sauro.



L'Istituto Tonino Guerra di Novafeltria ricorda Tonia Sauro, docente di sala e bar scomparsa nel dicembre 2020 a soli 40 anni. "Caschetto biondo e sorriso, una divisa blu e tanta umanità", così la ricordano i suoi colleghi. Tonia ha lasciato un vuoto incolmabile e un ricordo speciale. Era una donna premurosa, disponibile, gentile. "Amava Renato Zero, lei, come chi ama le sfumatura dell’ esistenza, perché questo paroliere nelle sue composizioni ha raccontato di vita, di amori, di morte, di vecchiaia, di dolore e di diversità", raccontano i suoi colleghi, che, assieme agli alunni, formavano la seconda famiglia di Tonia. Una seconda famiglia che ha indetto, in sua memoria, il "Tonia Sauro Cocktail competition", un concorso in cui l'arte di fare cocktail si mescola letteralmente con la musica. Tra le sue foto, la docente aveva pubblicato scatti di bicchieri e drink pieni di luce e di fiori, realizzati dai suoi alunni. Martedì 22 marzo gli studenti in gara, futuri barman, dovranno abbinare idealmente una canzone di Renato Zero ad un drink. Ogni classe, da una competizione interna pre selettiva, porterà in concorso quattro alunni. In totale i partecipanti saranno dodici. Le giurie saranno composte da insegnanti del Tonino Guerra, bar-manager esterni e professionisti operanti nell’ ambito del food & beverage. Tecnica di preparazione, degustazione, bilanciamento dei prodotti scelti e aspetto scenografico saranno i quattro criteri valutati dalla giuria tecnica, affiancata anche una giuria emozionale. L’iniziativa ha un valore inoltre fortemente benefico, come lo stesso compagno di vita Nicola Di Matteo ricorda: "Tonia cercava sempre di aiutare la ricerca attraverso la Fondazione AIRC e il fondo di ricerca sul cancro".