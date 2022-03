Ginnastica Riccione, esordio in Serie C gold per Caterina Magnani

Sport

Riccione

| 12:57 - 19 Marzo 2022

Caterina Magnani in azione.



È stato un periodo piuttosto impegnativo, a livello di gare, per la sezione Ritmica della Ginnastica Riccione. Sabato 12 marzo a Montegrotto Terme Caterina Magnani, in prestito dalla Ginnastica Ritmica Padova, ha sostenuto la seconda prova del suo primo campionato a squadre di C Gold, centrando un 12° posto, su 37 squadre, che migliora il 14° della prima prova, disputata a Caorle sabato 26 febbraio. La riccionese ha migliorato anche la sua prestazione a livello individuale, guadagnando un punteggio di 21.800 alla Palla, con un’esecuzione pulita molto apprezzata.



Domenica 27 febbraio, a Cervia, Alessia Sperindio (Junior 2) in Silver LD, pur non centrando il podio, si è levata la soddisfazione di ottenere il punteggio più alto nella Palla. Domenica 6 marzo a Ravenna hanno esordito in LE Vittoria Hristova (Allieva 2, l’anno scorso era in LA), che ha chiuso al secondo posto, e Noemi Bardeggia (Allieva 4), giunta sesta.



Infine lo scorso week end a Cervia in tre hanno fatto il loro esordio in Silver LC: Carolina Vernocchi (Allieva 3) ha conquistato il terzo gradino del podio, Mia Roggi (Allieva 3) è arrivata quinta e Sofia Scattolari (Allieva 4) 12a. “Con tutte queste bimbe abbiamo aumentato il livello rispetto all’anno scorso e, vista la pandemia, molte di loro sono rimaste a casa per mesi ed era da tanto che non rientravano in pedana – commenta il tecnico Valentina Tamagnini -. Siamo molto contente e siamo sicure che nelle prossime prove andranno ancora meglio. Per la nostra Caterina l’esordio in C è una grande opportunità di crescita perché si può confrontare con ginnaste di un certo livello e gareggiare in un campionato già complesso per la ritmica”.