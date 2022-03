Rimini Marathon, le modifiche alla circolazione a Riccione

Attualità

Riccione

| 12:12 - 19 Marzo 2022

Immagine di repertorio.

Domenica 20 marzo in occasione della Rimini Marathon 2022 il territorio di Riccione sarà interessato dalla competizione sportiva che con partenza da Rimini attraverserà Riccione fino a Misano Adriatico e ritorno. Il Comando della Polizia Locale informa che dalle 10.00 alle 13.30 le strade interessate nelle quali verrà interdetta o limitata la circolazione saranno le seguenti. Nel percorso di andata: via Pullè, Portofino, Taggia, Cavalcanti, Monti, Leopardi, Dante, Ceccarini, Gramsci fino all'altezza con via Bixio, Torino, da Verrazzano, Colombo, Michelangelo, Enna, San Gallo, Torino fino al confine con Misano. Nel percorso di ritorno via Torino fino alle Terme, lungomari Repubblica e Libertà, piazzale Azzarita, lungomare della Costituzione, passeggiata Shakespeare fino al ristorante La Fattoria e viale D'Annunzio fino al confine con Rimini.

In tutte le strade interessate dalla maratona che transiterà a mare della ferrovia, la circolazione sarà interrotta il tempo necessario per consentire il passaggio degli atleti. La strada Statale 16 e il traffico a monte della linea ferroviaria non subiranno variazioni.

Per ragioni di tutela della sicurezza degli atleti su tutte le strade interessate non potranno essere presenti autoveicoli in sosta. Il percorso sarà presidiato da personale della Polizia Locale a supporto dei volontari dell'organizzazione.

E' richiesta alla cittadinanza la massima collaborazione.