Rimini, partiti i lavori al sottopasso di via Oslo a Miramare

Rimini

| 11:38 - 19 Marzo 2022

Lavori in corso in via Oslo.

Sono partiti i giorni scorsi i lavori al sottopasso di viale Oslo a Miramare, al centro di un intervento per migliorare la fruibilità e l’accessibilità di un collegamento molto utilizzato da ciclisti e pedoni che si spostano tra la zona residenziale a monte e la zona del mare, divise dalla linea ferroviaria. Le opere in corso di realizzazione consentiranno di ridurre la pendenza della rampa del sottopasso lato monte, oggi molto ripida e quindi non agevole soprattutto per i tanti che, soprattutto nella stagione estiva, si spostano in bicicletta. Si interverrà dunque modificando la pendenza della rampa e inserendo un pianerottolo alla scala. I lavori prevedono anche la posa di una nuove rete elettrica che servirà per collegare l’impianto di videosorveglianza che monitorerà il sottopasso. L’intervento prevede un investimento di circa 100 mila euro, di cui il 90% è finanziato dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito dei contributi stanziati attraverso il fondo Covid per il completamento di interventi strategici per lo sviluppo del territorio.