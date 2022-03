Sviluppare la creatività dei più piccoli, laboratori speciali nella biblioteca di Misano

Attualità

Misano Adriatico

| 11:24 - 19 Marzo 2022

Ingresso della Biblioteca.

Lunedì 21 marzo, alle 16:30, si terrà il primo di una serie di laboratori pensati per sviluppare la creatività di bimbi e bimbe tra i 5 e gli 8 anni. Il primo, intitolato "Benvenuta Primavera!", avrà come tema la stagione delle fioriture.

I due successivi laboratori, in programma lunedì 11 aprile e lunedì 2 maggio, saranno dedicati alla Pasqua e alla Festa della Mamma. L'ingresso è gratuito ma i posti sono limitati (prenotazioni al numero di telefono 0541.618484).

Sempre la prossima settimana, giovedì 24 marzo alle 16:30, si terrà il Trivial Harry Potter in biblioteca, il gioco da tavolo per gli appassionati della famosa saga. I partecipanti saranno divisti in quattro squadre da due giocatori e potranno mettere alla prova la loro conoscenza del mondo magico nato dalla penna di J.K. Rowling. Anche per questo appuntamento i posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione. Non ci sono limiti di età, può partecipare chiunque abbia letto tutti i libri della saga e visto i film.

Per maggiori informazioni contattare la Biblioteca Comunale (mail biblioteca@comune.misano-adriatico.rn.it; Telefono 0541-618484).

Domenica pomeriggio al Teatro Astra "Il folletto mangiasogni" – Ai più piccoli, e alle loro famiglie, è dedicato anche lo spettacolo "Il Folletto Mangiasogni", in programma domani pomeriggio alle 16:30 al Cinema Teatro Astra di Misano Adriatico. Protagonista del nuovo appuntamento dei pomeriggi a teatro firmati Arcipelago Ragazzi sarà la Compagnia Fratelli di Taglia che porterà in scena una fiaba moderna, liberamente tratta dalla penna di Michael Ende, piena di humour e allegria, che affronta con leggerezza uno dei problemi più sentiti dei bambini, risolvendolo con fantasia. A vestire i panni del protagonista è Giovanni Ferma, che ne ha curato la regia insieme a Daniele Dainelli.