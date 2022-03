Il documentario su Leonardo da Vinci al Cinema Tiberio di Rimini

Eventi

Autoritratto di Leonardo.

Al Cinema Tiberio di Rimini da lunedì 21 a mercoledì 23 marzo (ore 21, mercoledì anche alle ore 17, biglietti interi € 10, ridotti € 9, ridotti Tiberio Club € 8) è in programma un nuovo appuntamento con La grande arte al cinema: sullo schermo il documentario Leonardo. Il capolavoro perduto di Andreas Koefoed, presentato in versione originale con sottotitoli in italiano. Il docufilm racconta la storia del Salvator Mundi, il dipinto più costoso mai venduto (450 milioni di dollari la sua quotazione) ritenuto un capolavoro perduto di Leonardo da Vinci. Dal momento in cui viene acquistato da una casa d'aste di New Orleans e i suoi acquirenti scoprono magistrali pennellate sotto un restauro a buon mercato, il destino del Salvator Mundi è guidato da un'insaziabile ricerca di fama, denaro e potere. Ma man mano che il suo prezzo sale, aumentano anche i dubbi sulla sua autenticità. Questo dipinto multimilionario è davvero di Leonardo o semplicemente alcuni uomini di potere vogliono che lo sia?

Svelando i piani segreti di alcuni tra i personaggi più ricchi del mondo e di alcune delle più potenti istituzioni artistiche, il docufilm rivela come spesso gli interessi diventino cruciali e la verità solo un elemento secondario. Anche nel mondo dell'arte.