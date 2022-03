Rimini, niente stipendio, straordinari e Tfr per due lavoratori, presidio di 'Mai più sfruttamento stagionale'

Attualità

Rimini

| 10:38 - 19 Marzo 2022

Presidio all'Ispettorato del Lavoro.

Presidio solidale della campagna "Mai più sfruttamento stagionale" con il sindacato Usb. Nella mattina di venerdì 18 marzo, dopo il mancato incontro con l'Ispettorato del lavoro (in sciopero nazionale), gli attivisti con alcuni lavoratori si sono recati alla sede dell'Associazione Albergatori di Rimini. Il presidio era a sostegno di due lavoratori stagionali che hanno avviato con il sindacato una vertenza e che proprio ieri avrebbero dovuto incontrare gli ex datori di lavoro all'Ispettorato. I due chiedono che vengano loro riconosciuti stipendio, straordinari e Tfr non pagati dall'azienda. "Questi lavoratori" recita la nota stampa "che operavano in uno stabilimento balneare, hanno visto i loro diritti negati, hanno lavorato il doppio delle ore rispetto al massimale previsto dal CCNL, con turni massacranti e senza giorni di riposo, per più di cinque mesi."

Il presidio alla sede dell'Associazione albergatori aveva come intento di "rispondere alle dichiarazioni della sua presidentessa, la signora Patrizia Rinaldis, la quale aveva dichiarato non molti giorni fa che "ai dipendenti non puntiamo la pistola" e tirando fuori la solita trita e ritrita retorica della poca voglia di lavorare esistente nel mondo del lavoro.



Di fatto dunque negando le criticità di un settore, quello del turismo, dove l'esistenza di una giungla dei diritti e lo sfruttamento intensivo sono note a tutti, d'altronde la vertenza dei due lavoratori nella stessa mattinata non era che la prova di ciò."



"I lavoratori e le lavoratrici del turismo non resteranno in silenzio ma si stanno organizzando anche per la stagione a venire, come hanno fatto negli ultimi anni, con la campagna "Mai più sfruttamento stagionale" e il sindacato USB" conclude il comunicato.